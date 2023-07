Сергей Собянин объявил о запуске бесплатного акселератора для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве пройдет бесплатное обучение в новом акселераторе для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Занятия будут проходить дистанционно, с сурдопереводом. Бизнесменов научат разрабатывать и развивать свои проекты, а именно управлять командой, исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и возможности его расширения, а также привлекать инвесторов.

«Помогать предпринимателям будут опытные наставники. Они сориентируют по текущему состоянию проекта и помогут “переупаковать” его. Обучение завершится презентацией перед инвесторами. Это позволит бизнесменам получить ценную обратную связь от потенциальных заказчиков», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Заявки на обучение принимаются до 20 августа.

