Прошедшее родительское собрание в вопросах и ответах

На прошлой неделе в очном режиме и онлайн состоялось собрание родителей будущих физтехов. Родители и абитуриенты познакомились с кампусом МФТИ, научными лабораториями, а на официальной части собрания представители учебного, внеучебного офисов и приемной комиссии ответили на самые волнующие вопросы. Предлагаем вам краткий обзор наиболее актуальных тем, с короткими ответами, в том числе по тем вопросам, которые вызвали обсуждения и вопросы на уточнение.

Могут ли родители поинтересоваться об успеваемости, психологическом состоянии и здоровье своего ребенка?

Родители могут обратиться в социальный деканат (socialdean@mipt.ru) и к специалисту по работе с молодежью Физтех-школы, на которой учится студент для обсуждения конкретной ситуации с их ребенком.

Как организовано медицинское сопровождение?

Для получения плановой медицинской помощи:

Необходимо прикрепиться к городской поликлинике №2 по адресам: г. Долгопрудный, Московское шоссе, дом 23, корпус 5 или по адресу г. Долгопрудный, ул. Павлова, дом 2. Лицам, не достигшим 18 лет, медицинская помощь оказывается в городской Детской Поликлинике (г. Долгопрудный, ул. Лаврентьева, д.6) Иметь при себе действующий медицинский полис ОМС (ДМС для иностранных граждан), паспорт, СНИЛС.

В кампусе МФТИ также действует медицинский центр МФТИ , который открыт для терапевтического приема для всех обучающихся. Планируется его дальнейшее развитие и добавление в штатное расписание более узких специалистов.

Какую роль играют психологи?

Ведется регулярное психологическое консультирование (по записи, срочному приему, онлайн или очно). За каждой Физтех-школой закреплен психолог-педагог. Ведутся дополнительные лекции и семинары по обучению психологической грамотности и развитию гибких навыков.

В МФТИ действует волонтерское движение “Мне не все равно”, состоящее из студентов, прошедших обучение на базе психологической службы МФТИ, по оказанию допсихологической помощи.

Какие социальные льготы имеют инвалиды?

Студенты с инвалидностью получают государственную социальную стипендию (7000 рублей в месяц), бесплатно проживают в общежитии и могут обращаться за материальной помощью с преимущественным правом.

Для оформления социальной стипендии и бесплатного проживания студенту нужно в обязательном порядке предоставить оригинал справки об инвалидности в социальный деканат и там же заполнить заявление на льготное проживание.

Кому предоставляют общежитие?

Каждый первокурсник имеет право на поселение независимо от образовательной программы, основы обучения и адреса фактического проживания.

В какие общежития селятся первокурсники? Как селят студентов социальной категории, олимпиадников и прочих категорий?

Обычно все первокурсники селятся в общежитие коридорного типа. Однако каждая Физтех-школа может устанавливать свои правила поселения, например, некоторые Физтех-школы устанавливают особенные правила поселения дипломантам Всероссийской олимпиады школьников. При наличии особых показаний к поселению они рассматриваются в индивидуальном порядке.

Какие условия в общежитиях?

Присутствует необходимая мебель для проживания и занятий, есть помещения для самостоятельной работы, в некоторых общежитиях функционируют столовые (другие столовые размещены в кампусе в соседних корпусах). Бельё можно использовать своё, можно получить в общежитии (смена каждые две недели). Бытовую технику студенты приобретают самостоятельно, однако зачастую многое остаётся или приобретается у старшекурсников, которые переезжают из комнаты.

Куда перечисляют стипендию и иные выплаты?

Для получения выплат от МФТИ необходимо иметь банковскую карту платежной системы МИР. Для получения карты необходимо предоставить заявление на выпуск карты и выбрать один из 4 банков, сотрудничающих с МФТИ: ВТБ, Альфа-банк, Авангард или Сбербанк. Заявление можно заполнить во время приемной кампании, выслав на почту социального деканата или придя лично к нам в офис. Для получения выплат в сентябре, заявление необходимо предоставить в августе в управление внеучебной деятельности (socialdean@mipt.ru, Корпус Комбината столового питания, 2 этаж).

На какие стипендии, кроме ГАС, могут претендовать первокурсники?

Стипендия Правительства Москвы: с первого семестра при наличии медали «За особые успехи в обучении»;

Повышенная государственная академическая стипендия (ПГАС): при наличии определенных достижений;

Государственная социальная стипендия (ГСС): при наличии справки о получении государственной социальной помощи, инвалидности, потере родителей, участии в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и некоторым другим основаниям. Выплаты назначаются с момента предоставления справки.

По результатам сессии студенты могут претендовать на более широкий спектр стипендий на основании отличного закрытия сессии, либо других достижений за время учебы.

Какие еще выплаты может получать студент?

Материальная помощь — это денежная выплата, которая может быть оказана студентам и аспирантам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, в пределах средств, выделяемых учебному подразделению (физтех-школе, институту).

Материальная помощь назначается:

обучающимся, нуждающимся в социальной помощи;

обучающимся, находящимся в тяжелом материальном положении;

обучающимся нуждающимся в единовременной материальной поддержке.

Заявление на оказание материальной помощи можно заполнить и отдать в дирекцию Физтех-школы или в социальный деканат МФТИ. Стипендиальная комиссия учебного подразделения (Физтех-школы) ежемесячно рассматривает заявления от обучающихся и выносит решения о назначении.

Именные (внебюджетные) стипендии учебных подразделений – у многих школ учреждены дополнительные стипендии. По вопросам их наличия и условий получения вы можете обратиться к руководству Физтех-школы, куда вы поступаете.

АПОС – Материальную помощь Ассоциации Профсоюзных Организаций Студентов (АПОС) могут получить один раз в семестр все студенты – члены профсоюзной организации, в том числе и студенты, обучающиеся на платной основе, имеющие банковскую карту для начисления стипендии. Размер материальной помощи составляет 1200 рублей в месяц. Для ее получения необходимо обратиться в Профком МФТИ.

Стипендия фонда развития инновационного образования

Стипендия учреждена выпускниками МФТИ и назначается студентам 1-3 курсов по двум основаниям: по малообеспеченности и по успеваемости. С условиями получения и размер стипендии вы можете ознакомиться на сайте фонда.

Можно ли после поступления перейти на другую образовательную программу и (или) Физтех-школу?

Да, после первого года обучения студент может подать заявление на перевод. Условия перевода можно уточнить у той Физтех-школы, куда планируется перевод.

Можно ли получить академический отпуск?

Да, при наличии заявления с описанием конкретной ситуации и приложением подтверждающих документов. Решение принимает Физтех-школа в установленные сроки.

На что обратить внимание иностранному гражданину?

Короткой чек-лист:

Приобрести Полис добровольного медицинского страхования (ДМС)

Встать на миграционный учёт в установленные сроки с учетом действующего законодательства РФ.

Внимание! Срок постановки на первичный миграционный учёт после пересечения границы РФ варьируется от 7-ми рабочих до 90 календарных дней в зависимости от гражданства.

Для соблюдения сроков постановки на миграционный учет необходимо в первый рабочий день после приезда в МФТИ обратиться к паспортисту МФТИ (для граждан из безвизовых стран) или в международный департамент (для граждан из визовых стран) для проверки миграционных документов и постановки на миграционный учёт по адресу общежития.

