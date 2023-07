Проект «Спортивные выходные» отметит день рождения в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

В «Лужниках» 5 и 6 августа пройдет фестиваль в честь дня рождения проекта «Спортивные выходные» на площадке столичного Департамента спорта в рамках Московского урбанистического форума.

В этом году полюбившийся многим горожанам проект «Спортивные выходные» празднует свое трехлетие. Для гостей олимпийского комплекса организаторы подготовили обширную спортивную и развлекательную программу. Их ждут тренировки в режиме нон-стоп по действующим направлениям проекта, спортивно-музыкальные мероприятия, арт-объекты и тематические фотозоны, где можно сразу распечатать снимки. Отдохнуть и набраться сил между занятиями можно в лаундж-зоне.

«Спортивные выходные» — совместный проект столичного Департамента спорта и центров госуслуг «Мои документы», в рамках которого каждый может присоединиться к бесплатным тренировкам под руководством профессиональных тренеров. Занятия по йоге, растяжке, танцам, а также функциональные тренировки проходят в популярных местах Москвы — в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в Доме культуры «ГЭС-2», на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и других площадках.

Йога на крыше и зажигательные танцы: какими были «Спортивные выходные» в июнеПроект «Спортивные выходные» признан лучшей программой по популяризации здорового образа жизни

