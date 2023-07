Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет примет участие в Экономическом и гуманитарном форуме второго саммита «Россия — Африка», который пройдёт в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.

Одним из центральных вопросов для обсуждения на высшем уровне станет развитие сотрудничества со странами Африки в научно-образовательной сфере, в том числе в сфере высшего образования. Во время саммита планируется рассмотреть аспекты формирования новых устойчивых связей между университетами России и стран Африки, расширения подготовки кадров в интересах приоритетных отраслей экономики и гуманитарной сферы Африканского континента.

Эти и многие другие темы будут затронуты в первый день саммита во время встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и министра высшего образования и научных исследований Республики Мали Бурема Кансайе, на которой будут присутствовать ректоры вузов двух стран.

В развитие отношений с Республикой Мали будут подписаны меморандумы о сотрудничестве консорциума « Российско-африканский сетевой университет» (РАФУ) с несколькими университетами Республики.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого намерен создать сеть центров по подготовке к поступлению в российские вузы в Республике Мали и странах ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки — Прим. Ред). В рамках Форума будут подписаны договор об открытии Центра русского языка СПбПУ на базе Университета языков и гуманитарных наук Бамако, договор о создании Центра довузовской подготовки СПбПУ на базе университета Ахмед Баба, а также соглашение об открытии Информационного центра СПбПУ в Высшей национальной школе инженеров.

Обсуждение вопросов международного сотрудничества продолжится на стратегической панели Министерства науки и высшего образования РФ «Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях». Ярким событием этого мероприятия станет церемония передачи Политехническому университету полномочий координатора консорциума « Российско-Африканского сетевого университета» — министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручит ректору СПбПУ Андрею Рудскому символическую статуэтку.

Политехнический университет участвует как в деловой, так и в выставочной программе саммита. На стенде СПбПУ в присутствии представителей Министерства науки и высшего образования РФ и министров африканских стран пройдёт несколько мероприятий: подписания меморандумов о сотрудничестве РАФУ с российскими университетами и с университетами африканских стран, вручение сертификатов слушателям Летнего университета РАФУ, завершившим программу ДПО в СПбПУ. Также запланирована церемония подписания соглашений о сотрудничестве СПбПУ с университетами Республики Зимбабве — Государственным университетом Мидлендса и Технологическим университетом Хараре. Вице-канцлер Технологического университета Хараре (Зимбабве), профессор Куинтон Чамунорва Канхукамве в 1992 году окончил Политехнический университет. На стенде СПбПУ ректор вуза Андрей Рудской вручит руководителю ведущего технического университета Зимбабве нагрудный знак «Почётный выпускник», копии диплома и личного дела.

В этот же день пройдёт Пленарное заседание с участием Президента РФ В. В. Путина и руководителей африканских стран.

28 июля одно из мероприятий деловой программы саммита «Россия — Африка» состоится на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы пройдёт бизнес-завтрак «Ядерные технологии для устойчивого развития стран Африканского континента: роль выпускников российских вузов».

Участники мероприятия обменяются мнениями и предложениями по расширению партнёрства России со странами Африки через взаимодействие высшей школы, выпускников вузов и индустриальных компаний как в сфере образования, так и в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и других направлениях для решения социально-экономических проблем.

Для справки:



Первый саммит «Россия — Африка» состоялся 23—24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие». Такое масштабное мероприятие проводилось в современной России впервые и не имело аналогов в истории российско-африканских отношений. Были определены приоритетные направления экономического сотрудничества.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI