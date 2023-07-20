Политех – участник второго саммита «Россия – Африка»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Политехнический университет примет участие в Экономическом и гуманитарном форуме второго саммита «Россия — Африка», который пройдёт в
Одним из центральных вопросов для обсуждения на высшем уровне станет развитие сотрудничества со странами Африки в
Эти и многие другие темы будут затронуты в первый день саммита во время встречи министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и министра высшего образования и научных исследований Республики Мали Бурема Кансайе, на которой будут присутствовать ректоры вузов двух стран.
В развитие отношений с Республикой Мали будут подписаны меморандумы о сотрудничестве консорциума «
Обсуждение вопросов международного сотрудничества продолжится на стратегической панели Министерства науки и высшего образования РФ «Кооперация в сфере высшего образования в современных геополитических условиях». Ярким событием этого мероприятия станет церемония передачи Политехническому университету полномочий координатора консорциума «
Политехнический университет участвует как в деловой, так и в выставочной программе саммита. На стенде СПбПУ в присутствии представителей Министерства науки и высшего образования РФ и министров африканских стран пройдёт несколько мероприятий: подписания меморандумов о сотрудничестве РАФУ с российскими университетами и с университетами африканских стран, вручение сертификатов слушателям Летнего университета РАФУ, завершившим программу ДПО в СПбПУ. Также запланирована церемония подписания соглашений о сотрудничестве СПбПУ с университетами Республики Зимбабве — Государственным университетом Мидлендса и Технологическим университетом Хараре.
В этот же день пройдёт Пленарное заседание с участием Президента РФ
28 июля одно из мероприятий деловой программы саммита «Россия — Африка» состоится на площадке
Участники мероприятия обменяются мнениями и предложениями по расширению партнёрства России со странами Африки через взаимодействие высшей школы, выпускников вузов и индустриальных компаний как в сфере образования, так и в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и других направлениях для решения
Для справки:
Первый саммит «Россия — Африка» состоялся
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