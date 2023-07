Первая помощь и уход: специалисты симуляционного центра проведут онлайн-занятия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты симуляционного центра проведут бесплатные онлайн-занятия. Слушателям расскажут о гигиене, передвижении пожилых и маломобильных людей, их безопасности и других навыках профессионального ухода. Прямые трансляции организуют для москвичей, которые не могут пройти обучение очно, а также для жителей других регионов.

«Правильный и профессиональный уход способен значительно улучшить качество жизни пожилого, маломобильного или немобильного человека и людей с когнитивными нарушениями, снизить риск травматизации, укрепить здоровье и даже поставить на ноги. Именно поэтому Мэр Москвы открыл симуляционный центр для обучения навыкам профессионального ухода», — отметила Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

По ее словам, после открытия образовательного комплекса его сотрудники получили множество обращений от жителей столицы и других регионов, которые хотели бы пройти обучение, но в силу различных причин не могут посетить очные занятия. Профессиональный уход — это в первую очередь практические навыки, но знание теоретической базы позволит избежать самых частых ошибок.

«Мы решили запустить бесплатные тематические прямые эфиры, которые будут вестись непосредственно на занятиях центра. Зрители смогут узнать о базовых правилах ухода, вспомогательных приспособлениях, основах первой помощи и многом другом. Расширяя формы обучения, мы делаем поддержку более доступной, а это значит, что больше людей смогут остаться дома и получать качественную помощь родных людей», — рассказала Оксана Шалыгина.

Эфиры будут проходить каждый будний день на официальной странице центра в социальной сети «ВКонтакте». Так, 21 июля в 10:40 эксперт центра Нелли Бутарная расскажет о профессиональных линейках уходовой косметики.

На прямой трансляции «Основы гигиены маломобильного человека», которая пройдет 24 июля в 13:10, слушатели узнают о том, как проводить гигиенические процедуры в пределах кровати.

25 июля в 13:00 организуют мастер-класс по купанию маломобильного или немобильного человека, а 26 июля в 13:00 специалист Екатерина Хрущева покажет, как менять нательное белье.

Во время прямого эфира «Первая помощь. Отработка приема Геймлиха» 27 июля в 14:00 тренер центра Ксения Жидкова расскажет, как спасти человека, если в его дыхательных путях застрял посторонний предмет.

За расписанием занятий можно следить в официальной группе симуляционного центра в социальной сети «ВКонтакте».

Симуляционный центр открыли на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. Его основная задача — обучение профессиональному уходу сотрудников системы соцзащиты и москвичей, которые заботятся о тяжелобольных родственниках. Для них разработали образовательные программы и тренинги, направленные на формирование и закрепление практических навыков. Обучение строится по модульной системе: слушатели получают те навыки, которые им необходимы. Узнать подробную информацию и записаться на занятия можно на сайте симуляционного центра.

