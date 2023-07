Память, логика, азарт: москвичи разных возрастов — о любви к шахматам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Шахматы появились около полутора тысяч лет назад, их родиной считается Индия. И по сей день эта игра популярна. Москвичей, озадаченно склонившихся над доской в клетку и сосредоточенно переставляющих черные и белые фигуры, можно увидеть на лавочке в небольшом сквере, в парковой беседке, библиотеке и других местах. В шахматы играют как взрослые, так и дети. В столице открыто множество школ, секций и клубов, в которых помогут научиться этому интеллектуальному спорту в любом возрасте.

В Международный день шахмат корреспондент mos.ru поговорил с представителями разных поколений — игроками и тренерами, поклонниками этой знаменитой игры. Как проходят занятия в секциях, с какого возраста можно обучаться шахматам и чем они помогают в повседневной жизни — в нашем материале.

Увлечение с детства

Москвичке Ксении Асаченко 11 лет, и она уже стала многократной чемпионкой Москвы, двукратной чемпионкой России и чемпионкой Европы в своей возрастной группе. Ксения начала осваивать игру в шахматы в три года под руководством отца. Затем стала заниматься в детско-юношеской спортивной школе имени М.М. Ботвинника во Дворце пионеров на Воробьевых горах. В шесть лет начала участвовать в турнирах, зачастую играя с соперницами более старшего возраста.

«Мне эта игра понравилась тем, что не требовала особых навыков. Это не так тяжело, как, например, заниматься гимнастикой, когда больно садиться на шпагат. Кроме того, мне не нравится, когда надо делать одно и то же. А шахматы — игра творческая, здесь каждая партия получается по-разному», — говорит Ксения Асаченко.

По словам юной чемпионки, самое сложное для нее — это справиться с волнением во время соревнований, а также прийти в себя после поражения. Ксения планирует продолжить свою карьеру, участвуя в открытых турнирах, где играют все, независимо от пола и возраста.

В шахматах, как и в других видах спорта, существует разделение игроков по полу. На больших турнирах мальчики и девочки, мужчины и женщины играют раздельно. Но это не должно влиять на выбор девочек заниматься шахматами или нет, считает юная чемпионка.

«Нельзя сказать, что шахматы — это спорт не для девочек. Потому что спорта не для девочек нет. Есть шахматистки, которые очень успешно играют с мужчинами. Самый яркий пример — венгерская шахматистка Юдит Полгар. Она всегда играла только с мужчинами, потому что была сильнее всех женщин. И на высшем уровне побеждала чемпионов мира», — рассказывает Ксения.

Среди других своих кумиров школьница называет Александру Горячкину и Анатолия Карпова. С ними она хотела бы сразиться, так как считает, что играет в похожем стиле.

Тренер Ксении Владимир Вульфсон отмечает, что шахматный спорт значительно помолодел. Сейчас чемпионаты мира и Европы проводятся в категории до восьми лет. Чтобы добиться успеха на таком уровне, начинать заниматься надо примерно с пяти лет. Однако просто привести ребенка на занятия мало.

«Чтобы начать обучение, ребенок должен хотя бы пять минут спокойно послушать тренера. За это время я могу уже привить любовь к шахматам, показать красивые вещи, интересные комбинации. Но заставлять ребенка учиться игре нельзя ни в коем случае», — отмечает Владимир Вульфсон.

По его словам, простые и увлекательные упражнения способны быстро заинтересовать начинающих. Например, тренер предлагает ребятам расставить пять ферзей так, чтобы они держали под контролем всю доску. Или сыграть в «пограничников и шпионов». Ученик должен расставить фигуры на доске так, чтобы они перекрывали все клетки. Если ребенок ошибается, тренер добавляет на доску «шпионов» — фигуры другого цвета. Эти и подобные занятия помогают разбудить спортивный азарт.

Владимир Вульфсон учит детей по собственной методике, выделяя примерно 10 направлений обучения — в зависимости от психологии и способа мышления ребенка. Как правило, успеха в шахматах на юниорском уровне добиваются ребята с высоким интеллектом. Однако для построения полноценной карьеры этого мало. Важно также иметь особую шахматную интуицию и уметь видеть позицию, держать ее в голове и анализировать. Эти качества можно развить лишь отчасти, а у профессиональных шахматистов они врожденные.

Но и тем, кто не собирается становиться гроссмейстером, шахматные тренировки очень полезны.

«Иногда родители приводят детей, которые плохо концентрируются, рассеянные, и это можно отчасти поправить за счет шахмат. Даже если ребенок не достигнет больших высот, эта игра поможет развить память, логическое мышление, фантазию, дисциплину, — те качества, которые пригодятся в жизни», — говорит Владимир Вульфсон.

64 клетки и безграничная фантазия. Педагоги — о роли шахмат в развитии ребенка

Кто хочет стать мастером ФИДЕ

Константин Свистунов ведет занятия по шахматам в Доме культуры «Юность», тренирует подростков и взрослых, а также сам участвует в турнирах. Он отмечает, что большинство посетителей секции — это молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

«Как правило, это те, кто занимался шахматами в детстве, но не смог, например, достичь уровня мастера. Многие молодые люди хотят получить это звание. Тем, кто постарше, обычно интересна сама игра, и они стараются стать сильнее», — рассказывает тренер.

На занятиях разбирают известные партии, особое внимание уделяют психологии игрока: какие фигуры он использовал, какая по счету это была партия в турнире, рассматривают, почему, например, его устраивала ничья.

Получить звание мастера ФИДЕ или набрать рейтинг может почти любой, считает Константин Свистунов. Но чтобы достичь результата, посещать только секцию с тренером мало, важно также заниматься самому.

«Шахматы развивают логику, память, способность к анализу. Мышление становится другим», — отмечает Константин Свистунов.

По мнению тренера, навыки игры могут помочь на работе, усовершенствовать ее, особенно если деятельность предполагает вычисления и контроль за несколькими процессами одновременно. Кроме того, это приятное времяпрепровождение. Поездку на шахматный турнир в другой город всегда можно совместить с другими видами отдыха.

«Серебряные» профессионалы

Для горожан «серебряного» возраста шахматные клубы работают в центрах московского долголетия. Их посещают как любители, так и профессионалы.

Николай Иванов, участник клуба «Короли» центра московского долголетия «Отрадное», отмечает, что в помещениях центров созданы все условия для комфортной игры. Этой весной мужчина победил в чемпионате по шахматам центров московского долголетия. Отбор проходил в несколько этапов. Участники соревновались в своем центре, в округе и на уровне города.

«Мне, можно сказать, повезло, — скромно говорит Николай Иванов о своей победе. — В шахматах один ход может решить все дело. Я играл с сильными противниками, в том числе имеющими более высокий рейтинг. Ничья с международным мастером в первой игре позволила мне занять первое место на турнире, так как победителя определяли по сумме очков».

Игры и турниры полезны в «серебряном» возрасте, уверен участник клуба «Белая ладья» центра московского долголетия «Чертаново Центральное» Владимир Анохин. Он соглашается с тем, что удача — важный аспект успеха в шахматах. Однако эта игра дает и многое другое. Клуб по интересам помогает людям старшего возраста включаться в общественную жизнь, находить друзей и поддержку.

«Пенсионеры должны находиться в круговороте событий. Общаясь в компании, всегда можно поделиться своими проблемами. В жизни бывают всякие ситуации. Например, порой надо сказать человеку, чтобы он не опускал руки и обратился к врачам, или помочь решить конфликтную ситуацию в семье. В сообществе могут подсказать, как решить проблему», — отмечает Владимир Анохин.

Оба собеседника mos.ru занимаются шахматами с детства, пронесли этот интерес через всю жизнь и отмечают, что навыки, полученные в этой игре, помогают в различных жизненных ситуациях.

«Шахматы — это такой вид спорта, который расширяет кругозор, развивает математическое и логическое мышление, помогает правильно осмысливать жизнь, понять, что творится, что следует делать самому, чем помочь окружающим. В то же время шахматы учат не принимать скоропалительных решений, осмысливать каждую конкретную ситуацию в определенный момент времени. Мне по жизни это всегда помогало», — отмечает Владимир Анохин.

Он надеется, что число городских турниров для ветеранов шахматного спорта будет увеличиваться. В центрах московского долголетия профессионалы «серебряного» возраста смогут уделять больше внимания своему увлечению, поддерживать мастерство, а также делиться опытом.

Сергей Собянин: Участники проекта «Московское долголетие» открыли свыше пяти тысяч клубов по интересам

Как стать шахматистом

Москвичи всех возрастов могут обучаться шахматам бесплатно в массовых спортивных секциях Москомспорта. В столице действует 35 групп, где занимаются около 400 человек в возрасте от пяти лет. Запись доступна круглый год — в зависимости от количества свободных мест в группе, но основной набор приходится на сентябрь (как и в других секциях). Узнать подробную информацию и подать заявку можно на сайте.

Кроме этого, более 2,8 тысячи секций по шахматам открыты в школах, колледжах, дворцах и центрах творчества, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы. Записаться в них можно на портале mos.ru в разделе «Образование» (услуга «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества») или в своей образовательной организации.

А для горожан старшего поколения работает более 20 групп по направлению «Шахматы и шашки» в проекте «Московское долголетие». Здесь для опытных игроков найдутся достойные соперники, а новичков научат играть с нуля. Записаться в группу можно в центрах госуслуг, отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания или онлайн через портал mos.ru. К шахматным клубам также можно присоединиться в центрах московского долголетия. Их адреса и подробная информация размещены на сайте.

