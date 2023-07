Открылся кластер «Образовательный» научно-технологической Долины МГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

20 июля с участием ректора Московского университета академика В.А. Садовничего состоялось открытие кластера «Образовательный» – нового корпуса Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». В мероприятии приняли участие ученые – координаторы кластеров Долины МГУ, резиденты и представители молодежных студенческих отрядов МГУ, которые были задействованы в строительстве кластера.

Кластер «Образовательный» открылся для резидентов, которые начнут осваивать территорию и вести научно-технологическую деятельность непосредственно на площадках ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «Спасибо, дорогие коллеги и уважаемые гости! У нас сегодня важное и торжественное событие. Мы открываем Образовательный кластер. В этом кластере 88 резидентов – он полностью заполнен и работает. Компании даже могут похвастаться первыми результатами. Резиденты, которые здесь находятся, уже получили на внедрении своих разработок 12 миллиардов рублей и 2,5 миллиарда вложили в научные разработки. На данный момент здесь трудятся более 2 тысяч человек. Деканы факультетов и координаторы кластеров подготовили около 4500 научно-технологических проектов. Мы получили свыше 1300 заявок от компаний. 120 из них были отобраны и стали участниками проекта.

Таким образом, мы продолжаем вводить в строй объекты Инновационной научно-технологической долины в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Работа идет по графику. Благодаря поддержке федерального правительства и правительства Москвы на новой территории ведущего университета России сегодня формируется уникальное инновационное пространство. Это наш вклад в обеспечение суверенитета идей и технологий, в развитие страны как ведущей промышленной державы мира. Наша стратегическая задача – обеспечить связку между фундаментальной наукой, гигантской базой знаний и реальной экономикой, потребностями рынка, запросами всего общества. На территории долины будут создаваться принципиально новые стандарты технологий будущего, формироваться новое поколение ученых, инженеров, изобретателей. К 270-летию МГУ в 2025 году создается научно-внедренческий центр мирового класса, тесно связанный с научным и образовательным потенциалом Московского университета и интересами ключевых отраслей национальной экономики. Долина МГУ – это наш проект и наша идея, которая нашла поддержку. Особенно хочу поблагодарить наших студентов из стройотрядов, которые принимали активное участие в строительстве нашего кластера, красивого и современного. Вы напомнили мне о собственной юности в стройотряде».

После приветственных слов ректор МГУ В.А. Садовничий и генеральный директор АО «Институт «Оргэнергострой» Э.Л. Кокосадзе перерезали ленточку на входе в новый кластер. Ножницы для этого принесла Робособака, запрограммированная российскими специалистами.

Из резидентов на открытии были представлены: компания «Спутникс», которая создает наземные спутниковые станции приема и управления, системы управления спутниками, а также различное оборудование для аэрокосмического образования студентов и школьников; НТЦ «Геомеханика» – ведущий разработчик высокотехнологичного скважинного оборудования для испытания и освоения скважин, в т.ч. на шельфе; «Митотех» – компания-разработчик базовой субстанции на основе антиоксидантов «Ионов Скулачева» и готовой продукции на ее основе, в том числе глазных капель «Визомитин». Кроме того, гости смогли увидеть и оценить разработку МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, ООО «МФС» и индустриальных партнеров – автоматизированный диагностический комплекс – терминал «Здоровье».

В мероприятии приняли участие: первый заместитель Председателя Госдумы России А.Д. Жуков, председатель Московской городской думы А.В. Шапошников, заместитель министра науки и высшего образования Д.С. Секиринский, главный архитектор столицы С.О. Кузнецов, заместитель генерального директора по персоналу ГК «Росатом» Т.А. Терентьева.

К 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие Московского университета – ведущего университета страны, на его новой территории появится полноценная инновационная экосистема мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технологических проектах. В ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» разместятся успешные стартапы, технологические компании и научно-исследовательские подразделения корпораций.

Каждая из научно-технологических компаний, приходящих в ИНТЦ, имеет сильную научную базу, а также готовый бизнес-проект, который направлен на долгосрочную коммерциализацию результатов деятельности. Подавляющее большинство компаний связаны с МГУ.

