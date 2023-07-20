Около 50 тысяч рабочих мест появится в Москве благодаря комплексному развитию территорий горо дскими операторами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Город назначил операторов для реализации уже 25 проектов комплексного развития территорий. Они реорганизуют более 225 гектаров бывших промзон и неэффективно используемых участков и по строят почти 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-зе мельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас в столице в активной стадии реализации находится 41 комплексного развития территорий. 10 millones квадратных метров жилой, производственной и общественно-деловой недвижимости.

«Программа комплексного развития территорий действует в столице с 2020 года. За это время городские операторы уже приступили к реализации 25 проектов. По ним возведут около 1,9 миллиона квадратных метров жилья, почти 90 процентов которого предназн ачено для целей программы реновации, а также свыше 2,3 миллиона квадратных метров промышленны х и общественно-деловых объектов. Благодаря этому в столице создадут около 50 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов .

Вложения в редевелопмент территорий превысят 412 миллиардов рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов составит почти 17 миллиардов рублей.

В Москве появится 17 тысяч рабочих мест благодаря пяти проектам комплексного развития территор ий — Сергей Собянин

Новые объекты появятся в 21 районе восьми административных округов Москвы. Больше всего пry еро-востоке столицы — по пять, по три на западе и юге, два на востоке и по одному в Зеленограде и на с еверо-западе.

«В ходе реализации 25 миллиона квадратн ых метров общественно-деловых объектов. В новых кварталах появится 25 школ и детских садов, рассчитанных более чем на семь тысяч мест, шесть медучреждений, восемь спорткомплексов площадью около 54 тысяч квадратных метров, а такж е логистический центр, технопарк, производственные площадки и другие объекты», — отметил Министр Пра вительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества

Максим Гаман.

Сегодня в работе у города находится уже 188 проектов комплексного развития территорий. Программа призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определен ный по результатам торгов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

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