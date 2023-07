Московская служба онкопсихологов заработала в семи центрах амбулаторной онкологической помощи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московская служба онкопсихологов теперь работает в семи центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Пациенты также могут записаться на телемедицинскую консультацию к специалисту и присоединиться к группе поддержки.

«Ровно год назад мы запустили пилотный проект по психологической поддержке онкопациентов. На базе трех центров амбулаторной онкологической помощи, а также по телефону специальной горячей линии работали психологи столичной системы соцзащиты. Проект показал востребованность — за год было проведено около двух тысяч консультаций. Теперь мы расширяем этот проект. Московская служба онкопсихологов приступила к работе еще в четырех учреждениях — теперь психологическая помощь доступна в семи центрах амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, мы запустили новый пилотный проект — телемедицинскую линию с онкопсихологами для пациентов. Посетить консультацию можно в онлайн-формате, а вся история обращений останется доступна в личном кабинете. Не менее важно и создание пациентских сообществ. Недавно начались занятия группы поддержки “Равный — равному”, а также обучение для людей, которые сами прошли через онкологию и справились с заболеванием, а теперь готовы делиться опытом и помогать тем, кто только начал лечение», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Ранее психологическую помощь пациентам оказывали в следующих центрах:

— ЦАОП на базе Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» (Азовская улица, дом 22, строение 1);

— ЦАОП городской клинической онкологической больницы № 1 (Загородное шоссе, дом 18а, строение 9);

— ЦАОП городской клинической больницы имени С.П. Боткина (2-й Боткинский проезд, дом 5, корпус 28).

Теперь столичные психологи работают еще в четырех учреждениях:

— ЦАОП городской клинической онкологической больницы № 1 (улица Дурова, дом 26);

— ЦАОП на базе онкологического отделения № 4 ММКЦ «Коммунарка» (поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 8, строение 1);

— ЦАОП Московской городской онкологической больницы № 62 (Старопетровский проезд, дом 6);

— второй ЦАОП Московской городской онкологической больницы № 62 (Зеленоград, корпус 1638).

Пациенты также получили возможность записаться на телемедицинскую консультацию на сайте Московской службы психологической помощи населению или в приложении «Психология для жизни» для смартфонов на базе Android или iOS. Пользователи могут просматривать рекомендации, выбирать специалиста по рейтингу и отзывам, вести с психологом переписку в чате, делать домашние задания и обмениваться документами и файлами.

Кроме того, недавно начались встречи группы поддержки «Равный — равному». На них пациенты в активной форме заболевания и пациенты в период ремиссии общаются и делятся своим опытом. В отличие от привычной групповой терапии, под наблюдением психолога занятия ведет человек, который сам перенес заболевание и успешно справился с ним. Каждый из участников может поделиться своим опытом, трудностями, проблемами, радостями и победами, разобраться в себе и своем отношении к ситуации, принять и пережить происходящее. Занятия проходят в симуляционном центре обучения навыкам профессионального ухода по адресу: улица Трофимова, дом 26, строение 3. Принять участие могут как пациенты, так и их родственники. Записаться на встречи и узнать подробности можно по телефону: + 7 495 587-00-51 или в новом телеграм-канале.

В рамках проекта планируется открытие школ для бывших пациентов, которые перенесли онкологию и хотят помочь тем, кто еще болеет. После обучения они станут консультантами и наставниками в группах поддержки.

Продолжит работу и круглосуточная горячая линия психологической поддержки для онкопациентов и их близких. Проконсультироваться со специалистом также можно по телефону: +7 495 587-00-51.

