Лучшую детскую школу искусств и лучшего наставника выбрали в столице

В столице выбрали победителей регионального этапа конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». Теперь они представят город на окружном этапе, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Заявки на участие принимались до 18 мая. Их рассматривали руководители методических центров профессионального мастерства и представители совета директоров организаций дополнительного образования.

«Среди творческих учреждений эксперты особо отметили хоровую школу “Весна” имени Пономарева. Оценка велась сразу по нескольким критериям, в том числе по качеству обучения детей, количеству лауреатов различных конкурсов, участию наставников в научной работе», — рассказала Наталья Сергунина.

Школе «Весна» почти 60 лет. В ней обучаются более 700 учеников по 20 творческим направлениям. Также есть восемь хоров для детей всех возрастов.

Второе место заняла московская городская объединенная детская школа искусств «Кусково». Здесь можно научиться вокалу, живописи, а также игре на музыкальных инструментах, включая фортепиано, гитару, скрипку и другие. В 2023 году школа выпустила 114 человек.

Тройку лидеров замыкает детская музыкальная школа имени А.К. Глазунова. В ней открыто 20 направлений подготовки.

Лучшим преподавателем стала Александра Петрова, которая более 35 лет помогает малышам и подросткам освоить игру на саксофоне в музыкальной школе имени Ференца Листа. Педагог сама нередко принимает участие в разных конкурсах в качестве жюри, а также готовит юных исполнителей к выступлениям как в нашей стране, так и за рубежом.

Второе заняла Ольга Дремина, живописец, член Международного художественного фонда и Московского союза художников. Она преподает в детской школе искусств имени М.А. Балакирева.

Лауреатом третьей степени стала Наталья Осипова, преподаватель игры на флейте музыкальной школы имени Н.С. Голованова. Она победитель многих конкурсов, автор и руководитель проекта всероссийской летней школы мастерства игры на флейте «Звук флейты», член городского экспертного совета и автор методического пособия для работы над звуком и техникой исполнения.

Победители представят Москву на окружном этапе в Центральном федеральном округе. Лучшие участники второго тура попадут в финал, который состоится в конце года.

