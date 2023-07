Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» открылось четвертое голосование серии «Лето в Москве». Горожанам предлагается ответить на три вопроса и назвать лучшие места для прогулок по столице.

Отвечая на первый вопрос, участники определят, какие набережные лучше всего подходят для прогулок. Среди предлагаемых вариантов Кремлевская, Берсеневская, Котельническая, Пресненская и другие городские набережные.

Любоваться видами на столицу летом особенно удобно с городских мостов, многие из которых являются уникальными сооружениями. Например, это Большой Каменный мост, признанный в 2007 году объектом культурного наследия. Выбрать лучшие мосты активные граждане могут, ответив на второй вопрос голосования.

Третий вопрос посвящен площадкам, откуда открываются захватывающие панорамные виды на Москву. Среди них, например, смотровые площадки в «Зарядье», на крыше Российской академии наук, в музее-заповеднике «Коломенское», Московском планетарии и другие.

В первом голосовании серии «Лето в Москве» в проекте «Активный гражданин» участники выбирают любимые места для отдыха с детьми. Во втором — идеи для активного летнего отдыха в столице. В третьем называют лучшие городские музеи и отреставрированные здания.

Жители столицы, принявшие участие во всех открытых голосованиях в проекте «Активный гражданин» в июле и августе, в том числе и в голосованиях летней серии, смогут присоединиться к акции «Лето в Москве».

Проект «Активный гражданин» развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Голосования начались в 2014 году. За девять лет к проекту присоединились более 6,5 миллиона человек. Москвичи решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают формат городских мероприятий и праздников. Всего жители столицы приняли участие уже более чем в пяти тысячах голосований.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI