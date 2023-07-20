Коротко и ясно: лингвистика

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Стартует второй выпуск подкаста «Коротко и ясно», где учёные Политехнического университета отвечают на вопросы студентов. Экспертами выступают преподаватели Политеха, чья деятельность известна не только внутри универ ситета, но и за его пределами.

Героем первого выпуска стал Вадим Белов, доктор филологических наук, доцент Высшей школы лингводидактики и перевода Гуманитарного института СПбПУ.

Тема выпуска — лингвистика. Переходите по ссылкам, чтобы услышать ответы на вопросы:

Как научиться говорить по-английски без акцента?

Можно ли «заразиться» акцентом?

Какой самый простой и самый сложный язык для обучения с нуля?

Какое слово все говорят неправильно?

Лексическое противостояние Санкт-Петербурга и Москвы. С чего все началось и кто прав?

Язык загрязняют заимствования: букшейминг, кринж, агрить, хайп и т.д. Так ли это?

Чем занимается фонетист?

Можно ли не учить правила, но при этом много читать и таким образом стать грамотным?

Nombre del producto невной жизни.

А также у вас есть уникальная возможность задать учёным Политеха любой вопрос из области biotécnicos. Достаточно написать его здесь.

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