Контроль и качество: как «Экопатруль» следит за чистотой Москвы-реки

Москва-река давно стала одним из символов столицы, а в 2015 году у ключевой водной артерии города даже появился свой праздник. Так, на этой неделе горожане отмечают День Москвы-реки. Город заботится о своей главной реке. Коммунальный флот в сезон навигации следит за чистотой и оперативно ликвидирует загрязнения, а аналитический комплекс «Экопатруль» контролирует качество и безопасность воды. Как оборудован такой корабль, какие пробы берут специалисты и сколько километров судно проходит за смену — в нашем материале.

Главный по экоконтролю

Узнать корабль аналитического комплекса можно по бело-зеленому корпусу с ярко-красными полосами и крупным буквам «Экопатруль». Впервые судно заступило на дежурство в 2002 году и с тех пор не покидало свой пост. Корабль регулярно патрулирует водную гладь и берега Москвы-реки.

«Главная и основная задача судна “Экопатруль” — мониторинг водных объектов. Мы проверяем воду Москвы-реки на содержание в ней вредных компонентов. Для этого на судне оборудована лаборатория. Кроме того, мы осматриваем береговую линию на предмет загрязнения. Смотрим, чтобы реку не засоряли поваленные деревья или бытовой мусор. Если загрязнение есть, то мы сообщаем об этом по телефону дежурному инспектору Управления государственного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы», — рассказывает Алексей Чеканов, капитан судна «Экопатруль».

Он работает в аналитическом комплексе с момента его основания. Уже больше 20 лет Алексей Чеканов следит за чистотой главной водной артерии столицы. Капитан заступает на смену в 09:00 и проводит на судне сутки: за смену он не только выходит в рейс, но и обслуживает судно возле берега. Вместе с капитаном на корабле дежурит рулевой моторист. Он отвечает за запуск двигателя, подачу электричества и бесперебойную работу всех систем при движении.

Корабль отправляется в путь от Южного речного вокзала и уходит в сторону центра города. «Экопатруль» проплывает мимо Кремля, олимпийского комплекса «Лужники» и подходит к деловому центру «Москва-Сити». Там возле шлюза № 9 судно разворачивается и возвращается в порт. На весь маршрут отводится около шести часов. За это время корабль проходит до 100 километров.

«Судно движется со скоростью до 15 километров в час. Это оптимальная скорость для работы аналитических систем и максимально разрешенная на реке в границах города», — поясняет Алексей Чеканов.

Чтобы снимать пробы, на носу корабля ближе к его днищу располагается специальное устройство — хобот. Это длинная металлическая конструкция, позволяющая поднимать в воздух и опускать в воду сердце комплекса — пробоотборник. Этот прибор забирает воду при помощи гидравлического насоса и передает ее внутрь корабля — в аналитическую лабораторию.

Кроме того, на хоботе установлен еще один важный механизм — прибор для измерения гидрохимикофизических параметров (ГХФП). Расположенные на нем датчики позволяют отслеживать удельную электропроводимость, максимальную концентрацию кислорода, окислительно-восстановительный потенциал, водородный показатель (pH) и температуру воды. Это также необходимо для контроля ее качества. Эти приборы во время движения судна работают беспрерывно.

Химический анализ нон-стоп

Пока снаружи насосы активно качают воду, внутри корабля кипит работа. За дверью одной из кают расположилась настоящая лаборатория. От прибора к прибору ведут резиновые трубки, на полках блестят стеклянные колбы, а на столе у стены работают два больших монитора. Здесь эксперты проверяют качество воды.

«В лаборатории мы проводим анализ: делаем пробы и определяем содержание в воде аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца. На смену в лабораторию каждый будний день заступает один сотрудник. Он неотрывно следит за работой оборудования», — говорит Екатерина Смагина, заведующая лабораторией аналитического комплекса «Экопатруль».

От пробоотборника на хоботе вода поступает в специальный бак в лаборатории. Из бака по трубкам она проходит через систему фильтрации — похожие на небольшие сита сетчатые мембраны, которые задерживают песок, ветки и водоросли. Затем по небольшим резиновым трубкам вода поступает в закрытые прямоугольные приборы — пиаконы. Снизу туда же подают реагенты — для выявления каждого элемента лаборанты смешивают в пробирках определенные растворы.

«При смешении воды с реагентами происходит химическая реакция, и в зависимости от элемента вода приобретает конкретный цвет, например желтый, синий или красный. Чем цвет ярче, тем больше концентрация вещества. Количество нужных нам элементов в воде приборы высчитывают автоматически, и полученные данные отображаются в компьютере», — отмечает заведующая лабораторией.

Екатерина Смагина анализирует данные в программе и проверяет, чтобы каждый параметр соответствовал отведенной ему норме. При расхождении показателей сведения об этом передаются в Росприроднадзор и столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды для принятия последующих решений.

«За последние полгода серьезных нарушений по качеству воды в Москве-реке выявлено не было. Кроме того, раз в месяц мы отправляем пробы в стационарную лабораторию Мосэкомониторинга. Там эксперты делают расширенный анализ по 40 показателям. Также несколько раз в год мы направляем в лабораторию пробу грунта со дна реки. Его мы набираем на борт при помощи специального ковша — грейфера», — рассказывает Екатерина Смагина.

Кроме того, специалисты «Экопатруля» проверяют притоки Москвы-реки — Сходню, Сетунь, Яузу и Пахру. Там они также следят за чистотой береговой линии и планово сдают пробы воды в лаборатории Мосэкомониторинга.

