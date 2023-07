Когда и как пройдут вступительные экзамены в магистратуру Вышки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Когда сдавать вступительные Вступительные испытания в магистратуру Вышки проводятся уже с июня и завершатся на большинство программ 5 августа. На полностью платных и онлайн-программах эти сроки отличаются, так как там установлены другие даты приема. Например, на программы, где документы принимаются до 15 августа, вступительные можно сдавать до 19 августа. Позже завершатся экзамены и на очно-заочные программы — 20 сентября. Для программ с письменными и устными экзаменами предусмотрено два основных дня проведения вступительных испытаний. Абитуриент в своем личном кабинете при регистрации выбирает одну из предложенных дат вступительных. Ознакомиться с расписанием вступительных испытаний можно на сайте. Какие экзамены проводятся в Вышке Вступительные в НИУ ВШЭ в основном представляют собой конкурс портфолио: абитуриенту необходимо представить экзаменационной комиссии набор своих рабочих кейсов, проектов, достижений и всего, что может отразить его уровень знаний, навыков и подготовки. Портфолио загружаются через личный кабинет до завершения приема документов. Каждая программа устанавливает свои критерии оценки портфолио абитуриентов. На ряде программ также предусмотрен квалификационный экзамен по английскому языку, который включает в себя тестирование и аудирование. Представители экзаменационных комиссий некоторых программ проводят индивидуальные устные собеседования, где поступающему предлагается раскрыть свою мотивацию к поступлению на программу, рассказать о себе, своих заслугах и навыках, о своих научных интересах и др. Экзамены проводятся на русском языке. На программах, которые реализуются на английском языке, вступительные испытания проводятся на русском и английском языках. Перечень вступительных испытаний, критерии оценки портфолио, программы и демоверсии экзаменов доступны на сайте. Как пройдут вступительные Все экзамены при поступлении в Вышку сдаются в онлайн-формате в системе прокторинга. Прокторинг — это специальная тестирующая система, которая помогает следить за ходом экзамена и оценивать его итоги. Существует два вида прокторинга: синхронный, когда за экзаменом в режиме реального времени следит специалист, и асинхронный, когда экзамен контролируется и записывается программой, а после специалист проверяет запись на наличие нарушений. Большинство письменных вступительных испытаний будет проходить с использованием последнего. Все абитуриенты заранее получают инструкцию, логин и пароль для входа в систему, в которой будут проходить письменные экзамены. 24 и 25 июля абитуриент сможет пройти пробное тестирование, которое позволит ему познакомиться с системой. Во время вступительного испытания нельзя разговаривать с третьими лицами, использовать справочные материалы, устройства связи, наушники, калькуляторы, дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что используется для сдачи вступительного экзамена (за исключением случаев, когда это разрешено конкретной образовательной программой). Перед прохождением тестирования будет полезно ознакомиться с особенностями и правилами проведения экзамена с прокторингом, а также с требованиями к персональному компьютеру пользователя. Подробнее — здесь. Когда экзамен считается сданным Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале (за исключением экзамена по английскому языку, который оценивается по системе «зачет/незачет»). Для успешного прохождения вступительных испытаний абитуриенту необходимо набрать: — от 21 балла — для устных и письменных вступительных испытаний; — от 31 балла — для конкурса портфолио. На бюджетные и платные места установлено одинаковое минимальное количество баллов. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья при необходимости может быть увеличено время сдачи вступительных испытаний максимум на 1,5 часа при условии предоставления заявления и медицинского заключения. Когда пройдет зачисление По итогам проведения вступительных экзаменов на сайте Приемной комиссии будут размещаться их результаты, проходные баллы, критерии заключения договоров, а также ранжированные списки поступающих. Для очных программ, где есть бюджетные места, конкурсные списки поступающих будут опубликованы не позднее 8 августа, для очно-заочных программ — не позднее 22 сентября. Для программ со сроком завершения приема документов 15 сентября критерии заключения договоров публикуются на сайте не позднее 18 сентября. Списки поступающих обновляются ежедневно. Зачисление на бюджетные и платные места очных программ пройдет не позднее 15 и 31 августа соответственно, на программы, где прием документов ведется до 15 сентября, — не позднее 29 сентября. Зачисление на бюджетные и платные места очно-заочных программ пройдет не позднее 28 и 29 сентября.

