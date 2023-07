Дом купца Бавыкина отреставрируют и откроют в нем гостиницу по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Город выставил на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год» дом купца Бавыкина на востоке столицы. Победитель аукциона проведет работы по сохранению здания.

«Выставленное на аукцион кирпичное двухэтажное здание 1895 года постройки площадью 423 квадратных метра является выявленным объектом культурного наследия. С победителем торгов заключат договор на 20 лет. По условиям программы инвестору предстоит в течение пяти лет отреставрировать здание, оборудовать его под гостиницу и приступить к оказанию услуг. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Здание расположено в районе Преображенское рядом с набережной реки Яузы по адресу: Электрозаводская улица, дом 37, строение 3. В пешей доступности находятся остановки общественного транспорта и станция метро «Преображенская» Сокольнической линии.

В ходе ремонта арендатору нужно будет учитывать условия программы: номерной фонд должен занимать не менее 75 процентов общей площади сооружения. Кроме того, отелю необходимо пройти классификацию и получить категорию «три звезды», «четыре звезды» или «пять звезд». После этого инвестор сможет обратиться в городской Комитет по туризму для получения заключения, необходимого для перехода на льготную ставку аренды.

«Это уже четвертый объект, выставленный на торги по программе “1 рубль за квадратный метр в год” для размещения гостиниц. Первым было здание на улице Зацепа (дом 27) площадью 288 квадратных метров. Инвестор уже заключил с городом договор аренды. Вторым стал особняк на Мироновской улице (дом 38) площадью 474,5 квадратного метра. Торги по нему состоялись в мае текущего года. Третье здание площадью 255,7 квадратного метра расположено в Товарищеском переулке (дом 24, строение 4). Торги по нему прошли 30 июня. Сейчас идет оформление необходимых документов», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявки на участие в аукционе, по итогам которого определится арендатор и размер годовой платы на период выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, принимаются до 4 августа. Онлайн-торги пройдут 11 августа. Для участия в них понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

«Мы отмечаем высокий интерес инвесторов к программе — они видят потенциал туристической сферы и готовы вкладываться в развитие гостиничной инфраструктуры столицы. Сегодня в Москве работает почти две тысячи отелей разных категорий. Многие из них стали самостоятельными точками притяжения туристов, общественными пространствами с собственной культурной и событийной программой, площадками для проведения деловых мероприятий», — отметил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Информация о городской собственности, выставленной на торги, размещена на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено около шести тысяч объектов городского имущества.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

