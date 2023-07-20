Дождь, гроза и ветер: в ближайшие часы погода в столице ухудшится

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В ближайшие часы в Москве ухудшится погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозу. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 metros en секунду. Предполагается, что такая погода сохранится в столице до девяти вечера.

Водителям рекомендуется быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров. Горожанам советуют обходить линии электропередачи, деревья и шаткие конструкции.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают вероятность образова ния пробок и аварий. При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112.

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