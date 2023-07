Добрые сердца: как москвичи поддерживают тех, кто нуждается в помощи

Source: MIL-OSI Russian Language News

В благотворительности так или иначе участвуют около 70 процентов москвичей. Каждый четвертый житель столицы хотя бы раз направлял средства в благотворительные организации. Помощь деньгами, вещами и продуктами конкретным людям и семьям оказывают 22 процента горожан. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования, проведенного проектом Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы «Центр внимания» и Высшей школы экономики.

Для того чтобы стать филантропом, нужно лишь желание. Разнообразные инструменты и способы оказания помощи уже созданы для тех, кто хочет принимать участие в благотворительности.

Используй специальный сервис

Помогать подопечным благотворительных организаций, перечисляя пожертвования, можно не выходя из дома. Для этого на портале mos.ru создан специальный благотворительный сервис, объединивший 84 проверенные некоммерческие организации (НКО). Также он доступен в разделе «Мои платежи» портала mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва».

Горожане могут поддержать любую программу или выбрать несколько — сумма пожертвования разделится на всех. Также в благотворительном сервисе можно создать собственный сбор в честь особого повода, например дня рождения, а затем поделиться этой информацией с друзьями и близкими, чтобы вместе помочь детям, животным, пожилым людям и многим другим через проверенные организации.

Фонды регулярно отчитываются, куда направляются собранные средства. Отчеты размещаются на страницах благотворительных программ на mos.ru/blago. Например, недавно фонд «Даунсайд Ап» рассказал, что в первом квартале 2023 года благодаря пользователям mos.ru удалось собрать средства на организацию занятий в театральной мастерской для детей с синдромом Дауна. Фонд борьбы с лейкемией оплатил курс лечения для одного взрослого подопечного с острым промиелоцитарным лейкозом. А фонд «Рэй» привлек пожертвования на строительство комфортного временного жилища для бездомных животных.

К сервису присоединились уже более 60 тысяч москвичей. Горожане помогли тяжелобольным детям, многодетным семьям, людям с инвалидностью, бездомным животным и многим другим. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы при поддержке Общественной палаты города Москвы.

Подключай автоплатежи

Рекуррентные, или автоматические, платежи от благотворителей позволяют фондам планировать расходы и поддерживать больше подопечных. В благотворительном сервисе на портале mos.ru есть возможность настроить подписку на регулярные отчисления средств. Нужно авторизоваться на портале mos.ru и на странице mos.ru/blago выбрать программу или организацию, которую хочется поддержать. После этого можно перевести любую сумму. После успешного перевода на экране появится опция «Подключить автоплатеж», необходимо кликнуть на нее. Периодичность, сумму списания и способ оплаты выбирает сам пользователь. Если обстоятельства изменятся, отключить подписку можно в любое время.

Сегодня чаще всего горожане помогают детям и животным. Средняя сумма пожертвования составляет 500 рублей.

Помогай со звездами

На портале mos.ru работает благотворительный NFT-проект «Помогайте со звездами». NFT (non-fungible token) — это цифровой сертификат на виртуальное изображение или аудиозапись. Он подтверждает факт владения цифровым активом и право его использования. Каждый NFT неповторим и существует в единственном экземпляре.

Горожане могут поддержать подопечных городских благотворительных организаций и получить уникальные цифровые объекты, созданные знаменитостями. В проекте принимают участие фонды, подключенные к благотворительному сервису mos.ru. Например, такие как ОРБИ, «Движение вверх», Фонд Оксаны Федоровой, «Гольфстрим», «Дом с маяком» и другие. Создатели NFT-объектов — популярные актеры, дизайнеры, деятели культуры, такие как Катерина Шпица, Оксана Федорова, Александр Ряполов, Дороти Кононов и другие. Они участвуют в проекте на безвозмездной основе.

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого нужно на странице проекта выбрать понравившийся арт-объект и сделать пожертвование. Благотворительный взнос будет направлен на помощь нуждающимся, а выбранное произведение цифрового искусства пользователь сможет найти в разделе «Мои NFT» на странице проекта. Факт обладания цифровым объектом будет подтвержден с помощью технологии блокчейна. Она последовательно записывает в цепочку информацию о цифровых объектах и всех действиях, связанных с ними. Каждый блок содержит часть предыдущего и следующего звена. Информация, помещенная в такую базу данных, не может быть изменена или удалена.

Участвуй в сборе гуманитарной помощи и помогай делом

Поддержать добрые начинания можно не только деньгами. Некоторые фонды принимают вещи и продукты. А тех, у кого есть свободное время, приглашают присоединиться к столичному волонтерскому движению. Добровольцы помогают в фондах, собирают гуманитарную помощь, участвуют в организации городских мероприятий, заботятся о животных в приютах и выполняют другие полезные дела. Сейчас в волонтерской деятельности в Москве участвуют более 1,1 миллиона человек.

В столице уже больше года действует акция по сбору гуманитарной помощи жителям новых территорий России «Москва помогает», которая объединила почти 13 тысяч добровольцев. В настоящее время в каждом округе города функционирует 13 штабов. Сюда можно приносить продукты питания, одноразовую посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости: одежду, полотенца и постельные принадлежности, технику и средства связи. Особая поддержка необходима детям, для них можно оставить разные игрушки, книги, канцелярские товары.

Большинство пунктов приема работает ежедневно с 10:00 до 19:00. С начала акции «Москва помогает» жители и волонтеры собрали более 3,3 миллиона единиц гуманитарных товаров и отправили свыше 1,1 тысячи тонн необходимых вещей.

В пунктах приема трудятся добровольцы. Они принимают товары, проверяют сроки годности и целостность упаковки, сортируют все по категориям, ведут учет и готовят к транспортировке. Присоединиться к волонтерскому корпусу «Москва помогает» может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться и подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Один из самых популярных видов добровольчества — зооволонтерство. Более 12 тысяч человек безвозмездно помогают животным. Добровольцы посещают приюты, гуляют и играют с собаками и кошками, организовывают сборы корма, медикаментов и аксессуаров, а также участвуют в поиске хозяев для четвероногих друзей.

Город тоже тесно сотрудничает с благотворительными организациями и не оставляет их без своего внимания. Сейчас для них доступны как финансовые меры поддержки (гранты Мэра Москвы), так и нефинансовые (бесплатные оборудованные рабочие места и помещения в коворкинг-центрах).

