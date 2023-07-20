Город выставил на торги 151 машино-место в Краснодарском проезде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги по продаже выставлено 151 парковочное место на многоуровневой автостоянке в Краснодарском проезде на юго-востоке столицы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Машино-места на многоуровневом наземном паркинге в Люблине будут реализованы посредством публичных предложений, а также без объявления цены. Их площадь варьируется от 11,6 до 16,3 квадратного метра, и автовладельцы могут выбрать наиболее подходящие для себя. Заявочные кампании завершатся в период с 31 июля по 24 августа. К участию в торгах приглашаются все желающие», — рассказал Иван Щербаков.

Паркинг находится в жилом микрорайоне по адресу: Краснодарский проезд, дом 8. Такое расположение обеспечивает удобный выезд на Люблинскую улицу и Московскую кольцевую автодорогу через улицу Верхние Поля. Рядом с парковкой есть автосервис, шиномонтаж, автозаправочная станция, а также магазины запчастей и сопутствующих товаров.

Торги пройдут онлайн в период с 2 по 30 августа. Для участия в них понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Информация о городской собственности, выставленной на торги, публикуется на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено около шести тысяч объектов городского имущества.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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