Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

С апреля по июнь 2023 в САО демонтировали 48 незаконных построек. Об итогах работы Госинспекции по недвижимости на севере Москвы во втором квартале рассказал глава ведомства Иван Бобров.

«С апреля по июнь 2023 года в САО было выявлено 298 нарушений при использовании объектов недв ижимости. Из них 85 — в земельной сфере, включая 1 46 объектов самостроя площадью свыше 32,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время 48 незаконных построек уже демонтированы, по остальным ведется работа. По итогам проведенных работ на севере Москвы освободили более 5,2 тысячи квадратных метров общег ородской земли», — отметил Иван Бобров.

Пресечение фактов самовольного строительства — одна из главных задач Госинспекции по недвижимости . В приоритете ведомства — профилактика появления таких построек. За второй квартал этого года специалисты Управления контроля за объектами недвижимости по САО пресекли на раннем этапе две попытки возведения самостроя.

Еще одно важное направление работы — ветхие здания. За тот же срок инспекторы выявили 15 построек на севере столицы, находящихся в неудовлетворительно м состоянии. Сейчас составляются дорожные карты по восстановлению, а аварийные объекты демонтируют.

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