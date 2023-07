Вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетил Высшую школу экономики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Никита Анисимов подробно ознакомил гостя с открытым недавно первым в России онлайн-кампусом университета. По его словам, уже 10 лет ВШЭ развивает цифровые технологии и инструменты в образовании. «Нам показалось важным объединить все наши усилия в онлайн-среде и создать пространство, каждый участник которого ощущает себя частью нашего университета. Онлайн-кампус особо интересен абитуриентам из-за рубежа и взрослым людям, которым в силу специфики работы сложнее поступить на программы, требующие физического присутствия в вузе», — рассказал ректор Вышки. Он проинформировал вице-премьера и о развитии инженерного и IT-образования в университете. «В ВШЭ ведется активная работа по подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. В Москве инженеров и айтишников в основном выпускают на двух факультетах — факультете компьютерных наук и МИЭМ. В МИЭМ на данный момент учится около 2 тысяч студентов, и в этом году институт запускает новую магистерскую программу — «Прикладные модели искусственного интеллекта». На ФКН обучаются более 3,5 тысяч студентов и аспирантов. При этом, кадры для цифровой экономики в ВШЭ выращивают не только в Москве, этим занимаются все кампусы. Например, в пермском кампусе реализуется программа «Разработка информационных систем для бизнеса». Она направлена на подготовку специалистов в области бизнес-аналитики и разработки программного обеспечения», — говорит Никита Анисимов. ВШЭ активно сотрудничает в подготовке студентов с лидерами отечественного бизнеса. Одним из примеров такого взаимодействия является совместная работа вуза и корпорации VK. Так, в прошлом году университет и VK открыли в Москве Инженерно-математическую школу. «Такое взаимодействие поможет нашим студентам не только пройти обучение в практико-ориентированных мастерских по актуальным направлениям IT, таким как машинное обучение и искусственный интеллект, но и поработать в дальнейшем на благо страны, связав свою карьеру с участием в реализации масштабных проектов, которые осуществляются одной из наиболее высокотехнологичных корпораций России», — поделился ректор НИУ ВШЭ. Дмитрий Чернышенко поблагодарил Никиту Анисимова за подробный рассказ о ситуации в Высшей школе экономики. «Именно профессии в области IT, математики и инженерных наук являются сегодня самыми востребованными для страны. Отечественные университеты в рамках национальной программы «Цифровая экономика» по поручению президента уже подготовили более 100 тысяч специалистов, из них 13 000 —- в области искусственного интеллекта. Образование по IT-специальностям, которые сегодня так важны для России, получают в том числе и в Высшей школе экономики», — добавил Дмитрий Чернышенко. Никита Анисимов также описал вице-премьеру, какую помощь оказывают в ВШЭ студентам из числа участников СВО. «Поддержка студентов из числа участников СВО является одним из важнейших приоритетов для Высшей школы экономики. Мы не только считаем своим долгом оказывать им социальную и психологическую помощь, но и приняли решение перевести таких учащихся и их близких родственников на обучение за счет средств нашего университета. Сделано это будет и для студентов, которые попадут в Вышку сверх установленной президентом России квоты в 10% от контрольных цифр приема», — заключил Никита Анисимов.

