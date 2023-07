Более 200 предложений для предпринимателей представили на платформе «БизнесМаркет»

Source: MIL-OSI Russian Language News

За месяц к платформе «БизнесМаркет» присоединились около 50 партнеров. Сейчас на маркетплейсе для бизнеса представлено более 200 предложений, среди которых сервисы по подбору персонала, управлению предприятием, программы повышения квалификации, курсы по открытию и развитию бизнеса, инструменты для продвижения и рекламы, банковские и страховые услуги, правовое сопровождение, техподдержка и многие другие. Были добавлены новые категории предложений: клининг и ремонт офисов, охрана и безопасность труда, оценка бизнеса.

«“БизнесМаркет” дает возможность российскому бизнесу продвигать свои услуги и сервисы на столичном рынке, а московским предпринимателям — использовать передовые предложения для развития своего дела на выгодных условиях. Уже сегодня агрегатор показывает свою высокую востребованность — всего за месяц к нему обратились уже более 56 тысяч пользователей», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

C 10 июля 2023 года процесс размещения товаров на платформе упростили. Теперь поставщикам не нужно предоставлять гарантийное письмо с указанием стоимости предложения, достаточно при оформлении заявки поставить отметку в специальной форме. При этом услуга не теряет юридической силы, так как в заявлении ставится электронная цифровая подпись.

На платформе «БизнесМаркет» поставщики могут предлагать свои услуги и пользоваться ресурсами города для их продвижения. Для того чтобы стать партнером, нужно зарегистрироваться на сайте и подать заявку на размещение предложения.

Платформа «БизнесМаркет» начала работу в мае 2023 года при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Ее оператором выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Она реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса можно узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и пользоваться ими.

Для повышения уровня знаний предпринимателей регулярно проводится обучение по различным программам, среди которых «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес апгрейд», акселерационные программы. Кроме того, проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом между бизнесменами и чиновниками.

Проконсультироваться и узнать больше об актуальных мерах поддержки в столице для предпринимателей можно по телефону: +7 495 225-14-14.

