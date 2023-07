Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На ВДНХ открывается спортивный проект «Пять верст». Любой желающий может преодолеть дистанцию пять километров в комфортном для себя темпе: бегом или шагом. Особенность этих массовых стартов в том, что они предоставляют возможность заняться спортом на свежем воздухе в кругу единомышленников.

Занятия будут проводиться круглый год каждую субботу. Первая встреча пройдет 22 июля. Участники соберутся в 08:45 для разминки и решения организационных вопросов, выход на маршрут запланирован в 09:00. Трасса пролегает от территории парка «Останкино» проходит вдоль каскада Каменских прудов до павильона № 44 «Кролиководство», где участники разворачиваются обратно. На месте старта спортсменов будут ждать волонтеры, к которым можно обратиться по возникающим вопросам.

Участники смогут отслеживать свои результаты, а также преодолевать ту же дистанцию на других маршрутах по всей России. Для этого нужно пройти простую регистрацию на сайте проекта «Пять верст». На электронную почту придет QR-код, с помощью которого на финише волонтеры зафиксируют результат.

Проект организован автономной некоммерческой организацией «Паркран» при поддержке ВДНХ. Возрастных ограничений нет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI