Artlife Fest: открылась регистрация на международный фестиваль современного искусства

Открылась регистрация на VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Он ежегодно проходит в Манеже. В 2023 году на Artlife Fest представят более 200 картин 43 художников из 16 стран мира: России, Испании, Италии, Словакии, Армении, Франции, Узбекистана, Казахстана, Судана, США, Аргентины, Мексики, Таджикистана, Египта, Китая и Тайваня. Хедлайнерами этого года станут художники Эмилио Каваллини (Италия), Константин Сапронов (Россия), Сусана Мата (Испания), Алишер Кушаков (Россия), Франциско Диаз Скотто (Аргентина).

Как и в прошлые годы, будут работать лекторий и творческая зона Artlife Academy, где под руководством кураторов желающие могут попробовать себя в роли художника. Специально к фестивалю аргентинский художник Франциско Диаз Скотто создаст на площадке шестиметровый мурал. Кроме того, часть картин будет дополнена AR-эффектами и совместно с художником Александром Subsensus будет организовано диджитал-пространство.

«Ежегодно мы стараемся не только сохранить формат, наполнение фестиваля и количество стран-участниц, но и привнести в него что-то новое, использовать уникальные визуальные решения и последние технологии, чтобы посетителям из года в год было интересно возвращаться на Artlife Fest. Разнообразие стилей работ, бесплатные экскурсии, аудиогиды, дополненная реальность, инклюзивная программа, взаимодействие с художниками и лекторами — все это помогает погрузить каждого гостя в мир современного искусства», — поделилась Анастасия Андреева, основатель и куратор фестиваля.

Площадка Artlife Fest будет организована по принципу безбарьерной среды, а для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей разработана инклюзивная программа. Часть экспозиции оснастят созданными специально к фестивалю рельефными макетами и тактильными станциями. Помимо этого, в этом году впервые к части произведений подберут ароматы, которые позволят погрузиться в атмосферу картин. Бесплатные экскурсии и лекции пройдут в сопровождении тифлокомментаторов и переводчиков русского жестового языка.

Регистрация и актуальная программа фестиваля доступна на сайте.

