19 de julio de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 20 de julio de 2023 Валюта депозита Рубли Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн руб. 170 Срок размещения, дней 29 Дата внесения средств 20 de julio de 2023 Дата возврата средств 18 de agosto de 2023 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 6,5 Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн руб. 170 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 1 Форма отбора заявок, открытая или закрытая Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Precio de venta: desde 10.30 hasta 10.50 Заявки в предварительном режиме: desde 10.30 hasta 10.40 Заявки в режиме конкуренции: desde 10.40 hasta 10.50 Формирование сводного реестра заявок: desde 10.50 hasta 11.10 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: de 11.10 a 11.30 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: de 11.30 a 13.00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: de 11.30 a 13.30

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