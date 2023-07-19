19 de julio de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
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|Параметры отбора заявок
|Дата проведения отбора заявок
|20 de julio de 2023
|Валюта депозита
|Рубли
|Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн руб.
|170
|Срок размещения, дней
|29
|Дата внесения средств
|20 de julio de 2023
|Дата возврата средств
|18 de agosto de 2023
|Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
|6,5
|Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн руб.
|170
|Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.
|1
|Форма отбора заявок, открытая или закрытая
|Открытая
|Расписание отбора заявок (по московскому времени)
|Место проведения отбора заявок
|ПАО Московская Биржа
|Precio de venta:
|desde 10.30 hasta 10.50
|Заявки в предварительном режиме:
|desde 10.30 hasta 10.40
|Заявки в режиме конкуренции:
|desde 10.40 hasta 10.50
|Формирование сводного реестра заявок:
|desde 10.50 hasta 11.10
|Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:
|de 11.10 a 11.30
|Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:
|de 11.30 a 13.00
|Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:
|de 11.30 a 13.30