19.07.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: nie zostawiamy rolników samych sobie

Premier Mateusz Morawiecki: nie zostawiamy rolników samych sobie19.07.2023

Rząd będzie zdecydowanie bronił polskich rolników przed negatywnymi konsekwencjami wojny na Ukrainie. Dlatego Polska nie otworzy 15 września granicy dla produktów zbożowych z Ukrainy. Cały czas umożliwiamy jednak tranzyt ukraińskiego zboża. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski – 5 przyfrontowych krajów, które domagają się w UE przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy.

Będziemy bronić polskiego rolnictwa

Rząd stoi na stanowisku, że konsekwencje skutków wojny na Ukrainie nie powinny wpływać na Polaków, w szczególności nie mogą negatywnie oddziaływać na polski sektor rolny. – Wszystko to, co jest dla polskiego rolnictwa złe, musi być albo zablokowane, wymienione, albo zrekompensowane – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Jak przypomniał, kiedy na wiosnę przywóz produktów zbożowych z Ukrainy zaczął destabilizować rynek, nasz kraj nałożył całkowite embargo na przywóz tych produktów do Polski. – Jednocześnie realizujemy tranzyt. Polacy na nim zarabiają i nie grozi on desestabilizacją rynku. Dlatego eksport ułatwiamy i tranzyt umożliwiamy – wyjaśnił szef rządu.

Po 15 września granica pozostanie zamknięta

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, 15 września Polska ma ponownie otworzyć granicę dla produktów zbożowych z Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył jednak, że albo po 15 września wypracowane zostaną w KE odpowiednie przepisy, które przedłużą ten zakaz, albo polska granica pozostanie zamknięta.

– Będziemy twardzi. Będziemy zdecydowanie bronili polskiego rolnika – podkreślił szef rządu. Ponadto, jeżeli pojawią się kolejne sygnały desestabilizacji na rynkach innych artykułów rolnych – zrobimy to samo. Rząd jest zobowiązany do ochrony polskiego rolnictwa – dodał.

Jak wyjaśnił, przyjęte rozwiązanie nie jest skierowane przeciwko Ukraińcom. – Broma a natomiast dla polskich rolników. Będziemy zawsze chronić polską gospodarkę – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

