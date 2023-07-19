18.07.2023, 16-47 (español) ых рисков ценной бумаги TGKB (ТГК-2).

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

18.07.2023 16:47

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 18.07.2023, 16-47 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 0.009485) y diapasón оценки рыночных рисков (desde 0.01093604 руб ., эквивалентно ставке 87.5 %) ценной бумаги TGKB (ТГК-2)

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