«Я — рекламист»: в «Зарядье» покажут плакаты, созданные Владимиром Маяковским

В парке «Зарядье» с 20 июля по 27 августа пройдет выставка «Владимир Маяковский: “Я — рекламист”‎», посвященная 130-летию со дня рождения поэта.

Выставка состоит из трех разделов. Первый расскажет о проектах политической рекламы, которые Маяковский сделал в период Первой мировой войны — тогда он работал над созданием сатирических плакатов и открыток, выполненных в лубочной стилистике, трудился в издательстве «Сегодняшний лубок». Эти работы славили достоинства русской армии, поднимали боевой дух. Гости увидят плакаты «Эй, султан, сидел бы в Порте…», «Австрияки у Карпат поднимали благой мат…», «Эх ты немец, при да при же, не допрешь, чтоб сесть в Париже» и другие работы, созданные Маяковским вместе с Казимиром Малевичем

Второй раздел выставки посвящен социальным и политическим плакатам Маяковского для «Окон РОСТА» и проекта-преемника «Окна Главполитпросвета». В 1919 году Маяковский начал сотрудничать в Российском телеграфном агентстве, и агитационные плакаты, созданные им, вывешивали в витринах закрытых магазинов.

«Моя работа в РОСТА началась так: я увидел на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву РОСТОЙ, товарищу Керженцеву, который свел меня с М.М. Черемных — одним из лучших работников этого дела. Второе окно мы делали вместе», — вспоминал поэт.

Есть и плакаты, посвященные гигиене. Маяковский страдал бактериофобией, с тех пор как его отец умер от заражения крови, уколовшись булавкой. Тексты на плакатах 1930-х гласят: «Ходи в баню и ежедневно меняй белье», «Хоть раз в неделю, придя домой, водой и мылом полы помой», «Будь аккуратен, забудь лень: чисти зубы каждый день».

Третий раздел посвящен коммерческой рекламе, которую Владимир Маяковский создавал вместе с Александром Родченко. В 1920-е они открыли рекламное агентство «Реклам-конструктор: Маяковский — Родченко». Первый писал тексты и слоганы, а второй отвечал за визуальные образы. Так, среди экспонатов на выставке есть «Столовое масло», проект эмблемы Моссельпрома и другие.

Экспонаты предоставили Музей Москвы, Государственный музей имени А.М. Горького, историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Государственный музея В.В. Маяковского и другие.

