Центральные набережные Москвы стали популярным местом для отдыха и прогулок — Сергей Собянин

Центральные гранитные набережные — визитная карточка Москвы и один из самых узнаваемых видов столицы. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

На старых фотографиях набережных вряд ли будет много людей. Эта безлюдность имела свои причины. Для того чтобы попасть на набережную, нужно было перейти широкую дорогу с интенсивным движением, дальше человек оказывался внутри красивого, но малокомфортного пространства.

«Благоустройство изменило судьбу исторических набережных. С каждым годом они все больше превращаются в популярное место для отдыха и прогулок. Уверен, что их подлинный расцвет еще впереди», — написал Сергей Собянин.

В число благоустроенных исторических набережных вошли Краснопресненская, Котельническая, набережная Тараса Шевченко, Овчинниковская, Озерковская, Смоленская, Ростовская, Саввинская, а также Новодевичья.

В Москве за последние несколько лет благоустроили 40 набережных. Сегодня комфортные пространства для прогулок протянулись уже на 65 километров вдоль берегов Москвы-реки.

