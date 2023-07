Участники «Московского долголетия» разработали пять модных коллекций в «Мастерской дизайнеров»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для участников проекта «Московское долголетие» в третий раз были открыты творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров». В течение полутора месяцев 50 москвичей старшего поколения работали в тандеме с известными российскими модельерами над созданием эскизов для пяти авторских коллекций одежды.

В этом году наставниками стали Игорь Гуляев, Леонид Алексеев, Джемал Махмудов, Денис Еремкин и Ксения Новикова. Каждый из них отобрал к себе в команду по 10 участников «Московского долголетия» более чем из 500 человек, которые прислали на конкурсный отбор свои работы.

«Третий сезон работы творческих лабораторий “Мастерская дизайнеров”, как всегда, собрал 50 талантливых, увлеченных творчеством и интересующихся модой людей. В этом году вместе с наставниками они разработали пять уникальных коллекций одежды, а интересным фактом стало то, что все они будут посвящены Москве. Сейчас работа мастерских перешла в стадию производства, где участники смогут также получить необходимый опыт и познакомиться с полным циклом создания модных коллекций», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Традиционно в «Мастерскую дизайнеров» заявки отправляют женщины, но в этом году среди участников есть мужчина — Сергей Перов. Он занимается живописью, которой увлекся всего пять лет назад в проекте «Московское долголетие», а сейчас, по его словам, готов развить свой талант и пробовать себя в новой роли — дизайнера одежды.

Первый этап работы «Мастерской дизайнеров» заключался в том, что участники вместе с наставниками разработали концепцию, придумали название, выбрали ткани и нарисовали эскизы будущих пяти коллекций одежды. Для этого понадобилось свыше 60 часов работы и более 20 личных встреч с дизайнерами.

Кураторы использовали собственные методы работы, но каждый из них начал с истоков — с истории искусств, базовых знаний об индустрии, последних модных тенденций, а также с основ рисования эскиза. Затем проходил творческий процесс. В этом году все пять лабораторий нашли вдохновение в городе Москве, это отражено и в названиях коллекций.

Команда Леонида Алексеева разработала коллекцию «Улица Москва», в которой будет показан уличный стиль, а среди предметов одежды есть такие современные элементы, как дождевики, платья-футболки и джинсы. По словам наставника и участников, они изучали улицы города и находили вдохновение буквально во всем: высаженных тюльпанах и диких цветах, мокром от дождя асфальте и отражении света в окнах. В коллекции также нашлось место важным символам: карте московского метро, памятнику «Рабочий и колхозница» и даже фильму «Я шагаю по Москве».

Игорь Гуляев вместе со своими учениками творили с помощью музыки. По словам дизайнера, во время поиска музыкального оформления они прослушали почти все песни о Москве, и композиция «Московские окна» отозвалась в душе у каждого. Так, коллекция получила такое же название. В ней учтены все тенденции современной моды, а главным цветом станет белый. Участники создали брюки-трубы, объемные тренчи, жакеты, кардиганы, свитшоты, худи и другую одежду, которую любят модницы.

Коллекцию «Огни Москвы» разработала команда Дениса Еремкина. Ее создатели отмечают, что это многогранное название указывает на участников «Московского долголетия», которые заряжают своей энергией, видением и эмоциями, а также на саму столицу с ее невероятной архитектурой разных эпох и огнями. Коллекция опирается на стиль 1950-х годов и олицетворяет женственность, красоту и роскошь. В нее войдут почти все предметы гардероба женщины: платья, юбки, брюки блузы, жакеты, пальто.

Коллекция команды дизайнера Ксении Новиковой носит название «Метропортация» и посвящена транспорту столицы. Геометрию образов подсказали линии различных видов транспорта. На занятиях участники рисовали метрополитен, поезда, вагоны, электробусы, трамваи. По их словам, с помощью одежды они хотят рассказать о Москве, ее силе, скорости и разнообразных возможностях передвижения. В коллекции предусмотрен цветовой переход от светлых тонов, которые символизируют наземный транспорт, до темных, которые уже отсылают к метрополитену. Команда создала многообразную коллекцию, в которой будут как повседневные, так и вечерние образы.

Дизайнер Джемал Махмудов и его участники назвали коллекцию «Московский триумф». По их словам, она будет характеризовать участников «Московского долголетия», которые живут полной жизнью. В основе коллекции — женственные образы с платьями, а также различные вариации костюмов.

Сейчас эскизы всех команд отправились на производство, где наставники и участники продолжают плодотворную работу.

Горожане старшего поколения теперь могут подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» и выбрать занятие не только в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, но и онлайн на mos.ru. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту. При согласии москвича записать его смогут родственники или друзья. Для использования сервиса необходима стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Также на портале работает расширенная поисковая система по параметрам, которая поможет быстрее подобрать занятия по душе.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на увеличение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях. Сейчас в городе доступно более 13 тысяч групп «Московского долголетия» по разным направлениям занятий с профессиональными преподавателями, создано свыше пяти тысяч клубов по интересам на площадках центров московского долголетия.

