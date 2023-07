Усадебный двор, выставочный зал или лекторий: какие музейные площадки можно арендовать в сервисе «Вместе с культурой»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные музеи предлагают более 30 площадок для аренды в сервисе «Вместе с культурой» на портале mos.ru. Забронировать для частных мероприятий можно помещения в Государственном музее имени А.С. Пушкина, Музее космонавтики, музее-заповеднике «Царицыно», Дарвиновском музее и даже Московском зоопарке.

«В столичных музеях можно организовать мероприятия различного формата — от камерных встреч до более масштабных событий. Большинство помещений, представленных в сервисе “Вместе с культурой”, многофункциональны. Они подойдут, к примеру, для тренингов, мастер-классов, концертов и фотосессий. Жители могут воспользоваться специальными фильтрами по типу события, чтобы упростить поиск. Всего в сервисе более тысячи разных площадок в культурных учреждениях по всему городу», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Сервисом могут пользоваться физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для этого необходима стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Выбранное учреждение рассмотрит электронную заявку в течение четырех календарных дней, дополнительно приезжать туда не потребуется. Уведомление с результатом придет по электронной почте и в личный кабинет на mos.ru. В день проведения мероприятия арендатору нужно взять с собой паспорт.

Какие площадки предлагают московские музеи

В Государственном музее А.С. Пушкина для краткосрочной аренды доступно несколько площадок. Недавно здесь реконструировали усадебный двор и фасад бывшего каретного сарая усадьбы Хрущевых — Селезневых. Его внутреннее пространство приспособили под концертный зал, рассчитанный на 240 мест. Здесь есть киноэкран, современная звуковая и световая техника. При необходимости перед входом может быть организовано выставочное пространство.

Кроме того, в сервисе представлен зал на цокольном этаже Дома-музея И.С. Тургенева на Остоженке. Здесь есть удобная мебель и большой экран, рояль и сцена с подсветкой.

Государственный музей обороны Москвы предлагает арендаторам просторный выставочный зал, который подходит для проведения временных экспозиций. Помещение оснащено световым оборудованием, подвесной системой для художественных работ и витринами. Соседний актовый зал на 60 мест подойдет для творческих встреч и музыкальных вечеров.

В государственном музее-заповеднике «Царицыно» в аренду сдают помещения Большого дворца. Это голубой аванзал, Казаковский зал, Голубая и музыкальная гостиные. Дворцовые залы могут подойти для фото- и видеосъемок.

Презентацию, кинопоказ или встречу дискуссионного клуба можно организовать в зрительном зале Музея космонавтики. На площадке могут одновременно разместиться до 110 человек. В зале оборудована сцена с большим экраном, есть кондиционер, вайфай, а также вендинговые аппараты с кофе и едой.

Культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского предлагает просторный выставочный зал с видом на Тверскую улицу. По желанию арендатора в нем можно оборудовать до 100 посадочных мест. В культурном центре также сдают в аренду небольшой коворкинг и концертный зал.

Лекторий и даже целую библиотеку можно забронировать в Московском зоопарке. Лекторий рассчитан на 50 человек. В нем есть зал для мероприятий, комната отдыха, пуфы для детей и другая мебель, вайфай, ноутбук, проектор, ЖК-панель и магнитно-маркерная доска. Панорамные окна помещения выходят на пруд зоопарка и площадь перед главным входом. В библиотеке есть все необходимое для проведения конференции, семинара или лекции. Также предусмотрено отдельное помещение для переговоров, а рядом находится буфет.

Государственный Дарвиновский музей предлагает в аренду киноконцертный зал со сценой. Здесь можно проводить не только концерты, но и семинары, конференции, встречи, лекции и кинопоказы. В зале есть вайфай, вендинговые автоматы и игровая зона. Рядом располагается кафе.

Для длительных мероприятий подойдет зрительный зал со сценой в Государственном музее Владимира Высоцкого. В дополнение к основному помещению идут гримерные и вестибюль.

