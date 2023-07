Узнать звуки столицы и стать частью арт-объекта: в «Лужниках» откроется площадка «Почувствуй город» в рамках Московского урбанистического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Moscow Government – Правительства Москвы

В олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума откроется площадка «Почувствуй город». В четырех тематических шатрах гости смогут попробовать себя в роли сотрудников Правительства Москвы, узнать больше об их работе и проверить свое знание столицы в интерактивном формате.

«Четкий ритм и непрерывное развитие мегаполиса — это результат ежедневного труда тысяч сотрудников Правительства Москвы. Работая над проектами города, мы воспринимаем столицу всеми органами чувств, становимся ее частью. Поэтому в пространстве “Почувствуй город” приглашаем гостей погрузиться в звуки, тактильные ощущения, историю Москвы и даже побывать в виртуальной реальности. Если вы тоже в ритме города, то мы с удовольствием расскажем, как стать частью нашей большой и неравнодушной команды», — рассказала Полина Логинова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы.

В первом шатре каждый посетитель присоединится к масштабной инсталляции. Для этого нужно будет сфотографировать свои глаза, снимок попадет на экран и станет частью арт-коллажа. В конце дня фотографии соберут в красочное изображение узнаваемого знакового места столицы. Здесь же можно послушать звуки мегаполиса и попробовать отличить их друг от друга.

Во втором шатре жители и гости Москвы смогут принять участие в познавательных квизах и квестах, в том числе посвященных прошлому и настоящему столицы.

«Участников ждут увлекательные путешествия по богатой истории русского языка и славянской письменности, необычные факты о столице и ее достижениях, которые позволят по-новому взглянуть на уже знакомые улицы. Благодаря игровому формату узнавать об истории московского метро, театров и усадеб еще никогда не было так интересно», — поделилась Евгения Климкович, доцент Университета Правительства Москвы.

В третьем шатре можно примерить на себя роль городского специалиста. С помощью VR-тренажеров посетителям предлагают провести церемонию бракосочетания, проинспектировать объекты благоустройства, стать контролером московского паркинга или директором школы. А специальная AR-камера позволит гостям посмотреть на себя в образе пожарного или промышленного альпиниста и сделать фото на память.

В четвертом шатре все желающие смогут попробовать онлайн-программы кадровых сервисов, с помощью которых сотрудники Правительства Москвы повышают свои профессиональные и личностные компетенции. Посетителям предложат пройти трек «Русский язык: по правилам и без», а также развить такие навыки, как стрессоустойчивость, работу на результат, умение анализировать информацию.

На площадке будет работать стенд «Приходи в команду Москвы», посвященный возможностям карьеры в Правительстве Москвы для молодежи и профессионалов. Студенты старших курсов и выпускники вузов могут пройти здесь профориентационный тест и подать заявку на программу оплачиваемой стажировки в столичных органах власти и организациях. Гостей ждут лекции и мастер-классы от сотрудников и розыгрыши призов в корпоративном стиле Правительства Москвы «Твой город — твое дело».

Программа стажировки в Правительстве Москвы стала победителем бизнес-премии WOW!HR

XII Московский урбанистический форум пройдет на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе. Он станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

