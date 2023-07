С 2017 года московские предприятия получили целевые займы более чем на четыре миллиарда рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Общая сумма целевых займов, выданных столичным промышленным предприятиям с 2017 года, превысила четыре миллиарда рублей. Компании могут получить займы на льготных условиях в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2017 года по программам целевого кредитования промышленности свыше 30 компаний получили займы более чем на четыре миллиарда рублей. Среди них производители продуктов питания, микроэлектроники, огнеупоров, косметики, нетканых материалов, медоборудования. Такая поддержка способствует наращиванию инвестиций заводов в собственное развитие, модернизации оборудования и инфраструктуры, а также созданию новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает восемь видов целевых займов: на покрытие кассового разрыва, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также на покупку нового оборудования, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе агропромышленного комплекса, и другие.

«Средства по программам целевого кредитования столичной промышленности можно получить по ставке от трех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа может достигать 300 миллионов рублей. Только с начала года такая помощь предоставлена производителю роботизированных комплексов, сварочных электродов, медоборудования, а также косметическому заводу на общую сумму 600 миллионов рублей», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, с марта 2022-го работает программа льготного инвестиционного кредитования промышленности. В апреле этого года город принял решение распространить ее на договоры лизинга оборудования. Участвовать в программе могут малые и средние промышленные предприятия.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

Направить заявление в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства можно по адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 4. Вся необходимая информация также доступна на сайте фонда или по телефону: +7 495 777-26-96.

Кроме того, экспортерам предоставляют поддержку на цифровой платформе «Мой экспорт». Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое. Платформа работает в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

