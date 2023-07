Столичные школьники провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах

Source: MIL-OSI Russian Language News

В июне московские школьники посетили занятия в рамках предпрофессиональных каникул более чем в 10 вузах столицы. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Предпрофессиональные каникулы — это одна из многих возможностей, которые есть у столичных детей для ранней профориентации. Они помогают ближе познакомиться с будущей профессией благодаря проектной и научной деятельности вместе с преподавателями университетов. За прошедший июнь дети посетили занятия по множеству направлений, включая информационные технологии и программирование, энергетику, космические исследования, журналистику и связи с общественностью, экологию, международные отношения, здравоохранение и медицину. Навыки и опыт, которые получают ребята в таком необычном формате обучения, помогают им осознанно выбрать вуз и профессию», — отметила Анастасия Ракова.

Занятия для школьников провели в том числе Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова, Московский государственный технический университет имени (МГТУ) Н.Э. Баумана, Университет науки и технологий «МИСиС», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Национальный исследовательский университет (НИУ) «МЭИ» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Энергетические системы и элементы конструкций ракет

В технопарке «Смарт-парк» на базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» старшеклассники разрабатывали и печатали на 3D-принтере детали и создавали ИТ-системы для обработки сенсорных данных. Также школьники знакомились с работой вуза и предприятий микроэлектронной промышленности — его индустриальных партнеров.

В НИУ «МЭИ» ученики инженерных классов разбирались в функционировании энергетических систем. На реальных установках и виртуальных 3D-моделях они изучили процесс передачи электроэнергии по высоковольтным линиям и узнали об устройстве электропроводки в жилых домах.

В МГТУ имени Н.Э. Баумана школьникам показали элементы конструкций ракет и космических аппаратов, в том числе и с солнечным парусом, а также скафандр «Орлан». После этого ребята приняли участие в коллоквиуме по темам практических и теоретических занятий.

Деловые игры и выступления на публике

На медиаканикулах в Российском государственном гуманитарном университете школьники научились выступать перед аудиторией, отвечать на сложные вопросы, работать с возражениями, удерживать внимание слушателей интересным повествованием. На лекциях и мастер-классах они узнали об истоках зарождения рекламы, способах формирования картины мира у слушателей и ответственности оратора на выступлениях.

В Московском педагогическом государственном университете старшеклассники приняли участие в деловых играх, сторителлинг- и форсайт-сессиях, нашли интересные инструменты и единомышленников для проектов и попробовали себя в роли медиаспециалистов.

Дизайн медицинских приборов и удаление зубов

В центре технологической поддержки образования РНИМУ имени Н.И. Пирогова школьники подготовили проекты в сфере медико-инженерных технологий. Они изучали промышленный дизайн и создавали 3D-модели медицинских аппаратов. В последний день каникул ребята защитили проекты перед экспертной комиссией.

Учащиеся медицинских классов посетили Сеченовский университет. В нем они познакомились с коллекцией медицинских инструментов XVIII-XIX веков и личными фондами знаменитых ученых. Кроме того, на реалистичных манекенах будущие медики потренировались удалять зубы, лечить кариес и купировать воспаления десен.

Новый стандарт

С сентября 2023 года учащиеся предпрофессиональных классов будут получать образование по новому стандарту. По всем школьным предметам обновят программы — в них войдут элементы знакомства с будущими профессиями. Все ученики посетят профильные городские предприятия, чтобы увидеть изнутри, что представляет собой выбранная сфера. Каждый пройдет подготовку по специальности в колледже и получит свидетельство о профессии.

В вузах под руководством наставников ребята разработают проекты, за успешную защиту которых на научно-практических конференциях можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, учебные программы в школах, колледжах и вузах будут не дублировать, а органично дополнять друг друга, за счет чего нагрузка на школьников станет более сбалансированной.

