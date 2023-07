Сергей Собянин поддержал проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столица поддержит проведение 36-й Московской международной книжной ярмарки. Решение об этом было принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Постановление о выделении гранта на эти цели подписал Сергей Собянин. Ярмарка пройдет с 30 августа по 3 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) — старейший и крупнейший книжный форум России — проводится ежегодно с 1977-го. Ее цель — сохранение и развитие культуры чтения. В 2022 году ММКЯ проходила с 2 по 5 сентября в Гостином Дворе, ее офлайн- и онлайн-мероприятия посетили свыше 1,5 миллиона человек.

Каждый год в ярмарке участвуют сотни издательств и книготорговых предприятий — они приезжают из многих регионов России. Кроме того, ММКЯ не раз посещали издатели, писатели, журналисты из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, стран СНГ и Балтии.

В программе ярмарки — презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы для детей, а также международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года.

Общественные организации, творческие союзы, фонды, библиотеки получают стенды на льготных условиях. Такое же преимущество есть у бюджетных организаций, университетских издательств, литературных журналов, региональных и небольших российских издательств, а также издательств из стран СНГ.

Для детей, школьников, студентов и их сопровождающих вход на ярмарку бесплатный.

Подать заявку на участие можно на сайте.

