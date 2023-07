Сергей Собянин: Открыли новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На юге столицы открыли новый путепровод, который ведет с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Его построили в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Путепровод должен снизить транспортную нагрузку — благодаря ему потоки на въездах в Москву и на трассу М-4 «Дон» теперь не будут пересекаться.

«Всего на развязке будет 18,6 километра дорог, в том числе один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Масштабные работы планируем закончить в начале 2025 года», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина — @mos_sobyanin

С открытием обновленной развязки:

— вырастет пропускная способность южной части МКАД, Липецкой улицы и участка трассы М-4 «Дон»;

— водители смогут напрямую выезжать с трассы М-4 на внутреннюю сторону МКАД без пересечения с другими съездами кольцевой автодороги;

— улучшится транспортная доступность районов Бирюлево-Восточное и Бирюлево-Западное, города Видное, поселка Совхоза имени Ленина и поселения Булатниковского, а также поселка Измайлово и деревни Ближние Прудищи.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI