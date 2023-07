«Сделано в Москве»: размещение продукции на витрине популярного маркетплейса увеличило оборот компаний более чем на 30 процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

На сайте и в приложении популярного маркетплейса открылась витрина с товарами столичных компаний — участников программы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве». На площадке представлено уже более 150 производителей и около 19 тысяч товаров. На сайте витрина появилась в апреле 2023 года, а в приложении — в начале июня.

«Маркетплейсы способствуют популяризации московских брендов и продвижению их продукции. Так, после запуска столичной витрины на “Сбермегамаркете” оборот компаний — участников программы “Сделано в Москве” в денежном эквиваленте увеличился на 31 процент, а показатель среднего чека — на 28 процентов», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Благодаря витрине «Сделано в Москве» искать товары столичных производителей стало удобнее. В основном у покупателей спросом пользуются категории «Мебель», «Товары для дома», «Красота и уход».

Город реализует пакет мер поддержки представителей малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской деятельности жителей столицы. Взаимодействие с крупными торговыми площадками и создание витрины на маркетплейсе — еще один пример поддержки, эффективность которой подтверждают результаты участников проекта.

Помощь локальным производителям позволяет развиваться экономике региона в целом. С появлением витрины в приложении заметно выросли продажи нескольких категорий товаров, таких как «Аптека» — на 17 процентов, «Аксессуары» — на 84 процента, «Товары для дома» — на 62 процента, «Одежда для дома» — на 42 процента.

Размещение товаров московских компаний на специализированных витринах крупных маркетплейсов — один из важных инструментов программы «Сделано в Москве». Здесь собирается и продвигается продукция столичных брендов. Московские производители могут выделиться среди конкурентов, предлагающих аналогичные товары, и повысить продажи при помощи рекламы и доступных инструментов продвижения.

Брендированные витрины с продукцией столичных производителей есть также на маркетплейсах Ozon и Wildberries, где насчитывается около 1570 локальных брендов. За время работы на этих площадках участники специальной онлайн-витрины смогли выручить свыше 28 миллионов рублей.

«Сделано в Москве» — программа Правительства Москвы по поддержке локальных брендов, которая появилась осенью 2022 года. Сегодня в проекте участвует более 2,2 тысячи столичных компаний. Город предлагает им бесплатное продвижение, в том числе размещение карточки бренда и публикации на сделановмоскве.рф, помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах, медиаподдержку, создание фото- и видеоконтента, продвижение в диджитал-среде, участие в крупных офлайн-мероприятиях различных форматов, наружную рекламу, а также размещение товаров в брендированных пространствах «Сделано в Москве».

Участниками программы могут стать индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые, которые производят товары или оказывают услуги в столице.

