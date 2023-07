Сборная Политеха по спортивному ориентированию триумфально выступает на летних турнирах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – Команда СПбПУ по спортивному ориентированию порадовала нас невероятными достижениями и завоевала награды сразу в четырех соревнованиях. Расскажем обо всех.

Наши спортсмены отличились на турнире «Белые Ночи» — это многодневные соревнования, которые прошли с 30 июня по 2 июля. По сумме времен Татьяна Бевза заняла 3 место, Павел Иванов — 2 место, а победил Михаил Пашков. С 6 по 9 июля в Нижегородской области состоялись Всероссийские соревнования «Волжские просторы». В дисциплине классика Павел Иванов стал серебряным призером.

Кстати, почитайте интервью Павла Иванова в нашей традиционной рубрике «Персона». Сегодня Павла можно смело назвать одним из лучших спортсменов Политеха. Павел — двукратный чемпион России по спортивному ориентированию, многократный победитель и призер различных соревнований, мастер спорта. Павел рассказал, чем отличается бег по пересечённой местности от обычного бега, как справляться с волнением и что служит источником вдохновения.

С 7 по 10 июля в Псковской области состоялся Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль — 2023», в рамках которого проходили Чемпионат и Первенство СЗФО, а также соревнования «Иван Купала».

• 1 день, спринт, Михаил Пашков — 2 место в Первенстве СЗФО, Анастасия Григорьева — 2 место в соревнованиях «Иван Купала».

• 2 день, лонг, Михаил Пашков — 1 место в Первенстве СЗФО, Анастасия Григорьева — 3 место в соревнованиях «Иван Купала».

• 3 день, классика, Михаил Пашков — 3 место в Первенстве СЗФО, Анастасия Григорьева — 2 место в соревнованиях «Иван Купала».

В итоге, по сумме трех дней соревнований Михаил Пашков стал победителем, а Анастасия Григорьева бронзовым призером.

• 4 день, эстафета. Анастасия Григорьева стала победителем соревнований «Иван Купала». Агафонова Екатерина и Александр Гуменников победили в Чемпионате СЗФО, а Михаил Пашков взял «золото» Первенства СЗФО.



От всей души поздравляем победителей и призеров!

