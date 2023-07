Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) назвала 10 лучших разработок в медицине. В список вошло изобретение специалистов Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) имени Л.И. Свержевского. Сотрудники учреждения создали и запатентовали специальный расширитель для носа, предназначенный для пациентов с искривлением перегородки носа или нарушением функции носового клапана. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Главное преимущество устройства в том, что оно изготавливается индивидуально и учитывает анатомические особенности каждого человека. Благодаря этому расширитель удобен в применении, снижает вероятность возникновения дискомфорта и раздражения в области преддверия носа. Но самое главное — устройство позволяет улучшить дыхание, что положительно сказывается на качестве жизни пациента», —пояснила Анастасия Ракова.

Затруднение носового дыхания — одна из самых частых жалоб пациентов оториноларингологов. Причины возникновения этой проблемы могут быть разными, среди них воспалительные заболевания полости носа и околоносовых пазух, искривление перегородки, нарушение функции носового клапана и другие. В зависимости от причины лечение проводится медикаментозно или хирургически.

Одним из альтернативных методов является ношение устройств, расширяющих просвет носовых ходов. Именно такую разработку создали сотрудники института. Она наиболее актуальна для пациентов, страдающих от затруднения дыхания из-за узкого носового клапана. Если стандартное лечение этой патологии не дает результатов или его невозможно провести, использование устройства может стать эффективной альтернативой, поскольку оно предназначено для расширения просвета именно этой области носа.

В проекте принимала участие целая группа специалистов НИКИО имени Л.И. Свержевского. В нее вошли практикующие оториноларингологи Андрей Крюков, Наталья Кунельская, Анна Товмасян, Мария Поляева, Александр Кишиневский, Владислав Мосин, Никита Шведов. Совместная работа позволила объединить накопленный опыт врачей и создать уникальное устройство с учетом особенностей заболеваний и потребностей пациентов.

Изготовление расширителя проводится в несколько этапов. Сначала специалисты определяют анатомические параметры строения полости носа человека с помощью магнитно-резонансной или компьютерной томографии. После этого изображения обрабатывают на компьютере и создают трехмерную модель. На ее основе делают полимерный расширитель. Для этого используют 3D-принтер или метод литья.

В испытаниях устройства принимали участие пациенты с различными патологиями носа. Во всех случаях отмечалось улучшение носового дыхания и отсутствие дискомфорта. В настоящий момент врачи активно внедряют разработку в свою практику.

НИКИО имени Л.И. Свержевского является флагманом оториноларингологической помощи в Москве. Медицинское учреждение оснащено самым современным оборудованием: микроскопами экспертного класса, различными видами хирургических лазеров, специальной навигационной системой и другой техникой. Все это позволяет проводить точную диагностику заболеваний лор-органов и хирургическое лечение даже в самых труднодоступных анатомических областях.

Врачи института применяют малоинвазивные эндоскопические и микрохирургические методы, поэтому процесс лечения проходит эффективнее, а восстановление пациентов — быстрее. В НИКИО имени Л.И. Свержевского также используют уникальные авторские разработки, не имеющие аналогов в российском здравоохранении. Во многом благодаря этому объем оказываемой в учреждении медицинской помощи, ее эффективность и количество проводимых операций с каждым годом увеличиваются.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI