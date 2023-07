Политех и Российско-Армянский университет: встреча стратегических партнёров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 7 июля делегация СПбПУ посетила с рабочим визитом Российско-Армянский университет (РАУ) — своего стратегического партнера в Армении. В состав делегации, возглавляемой проректором по международной деятельности СПбПУ Дмитрием Арсеньевым, вошли руководитель Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин, заместитель по международной деятельности Никита Лукашевич и заместитель по учебной и методической работе Анна Черникова, а также координатор проекта «Славянские университеты» от СПбПУ, заместитель начальника Управления международного сотрудничества Никита Головин.

В РАУ делегацию Политеха встречали проректор по международной деятельности Сергей Капинос, проректор по научной работе Паркев Аветисян, директор Института экономики и бизнеса Жерайр Арамян, заведующие кафедрами и руководители профильных департаментов. Стороны обсудили основные результаты текущих совместных проектов между СПбПУ и РАУ в области физики, телекоммуникаций и биомедицинских технологий. По этим направлениям между двумя университетами уже выстроено долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное научно-образовательное сотрудничество: реализуется взаимная академическая мобильность ведущих профессоров для чтения лекций, проводятся совместные научные исследования, результаты которых публикуются в международных научных журналах, ведущие профессора входят в состав диссертационных советов вуза-партнера. С обеих сторон было подчеркнуто, что работы по этим направлениям будут продолжаться и развиваться.



«Стратегическое сотрудничество с РАУ — это работа на долгосрочную перспективу. Год от года мы открываем новые возможности, новые сферы нашей совместной работы, обнаруживаем интересные практики, учимся друг у друга. Программа развития РАУ задает нам общий вектор для выстраивания партнерства, но самое главное — личные контакты и переговоры, в ходе которых рождаются новые идеи», — поделился проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Новым направлением сотрудничества между двумя университетами стала область экономики и управления. И СПбПУ, и РАУ имеют очень сильные экономические школы, ведут исследования по самым актуальным вопросам современной экономики. Владимир Щепинин, директор ИПМЭиТ, представил армянским коллегам основные направления научной и образовательной деятельности своего института, ключевые результаты и планы по дальнейшему развитию института как центра компетенций в области экономики, управления и бизнеса. Сотрудничество двух экономических институтов началось в марте этого года в дистанционном формате, но уже есть конкретные результаты: ученые РАУ приняли участие в конференции, организованной СПбПУ. На стадии редактирования и рецензирования находится совместное учебное пособие, согласованы планы по чтению курсов лекций в осеннем семестре 2023/24 учебного года.



«Мы придаем первостепенное внимание развитию всестороннего сотрудничества с Политехом. Этот замечательный вуз является важнейшим стратегическим партнером Российско-Армянского университета. Наше сотрудничество успешно продолжается на протяжении многих лет. Визит делегации СПбПУ не только подтвердил углубляющийся взаимный интерес к расширению сотрудничества, но и способствовал нахождению новых конкретных направлений взаимодействия. В первую очередь хочется отметить перспективы нашего взаимодействия по линии ИПМЭиТ и Института экономики и бизнеса РАУ. Весьма перспективными являются такие направления, как создание совместных научных лабораторий, разработка и реализация совместных проектов в области биохимии. Одно перечисление всех обсуждавшихся тем может занять немало времени», — так охарактеризовал итоги встреч и переговоров проректор по международной деятельности РАУ Сергей Капинос.

Кроме научно-образовательного сотрудничества, два университета активно взаимодействуют и по организационно-методическим вопросам. Так, на повестке дня стоит вопрос пилотного внедрения в РАУ курса «Основы проектной деятельности», перспективы создания на базе РАУ пространства «Точка кипения», экспертное сопровождение реализации программы развития РАУ. Кроме того, достигнута договоренность, что СПбПУ вносит данные о дипломах, выдаваемых РАУ, в федеральную информационную систему ФИС ФРДО. В ходе встречи был подписан соответствующий договор и согласованы практические аспекты этой работы. Сергей Капинос подчеркнул, что подписание соглашения является важным событием, свидетельствующим о взаимном доверии и ощущении партнерской надежности.

После официальной встречи руководителей, прошли рабочие встречи представителей ИПМЭиТ с коллегами из Института экономики и бизнеса РАУ. Переговоры провели директор института Жирайр Арамян, и.о. зав. кафедрой управления и бизнеса Арзик Суварян, зав. кафедрой экономики и финансов Мариам Восканян и зав. кафедрой экономической теории и проблем экономики переходного периода Ирина Петросян. Достигнута договоренность об участии трех ведущих профессоров РАУ в программе «приглашенный профессор СПбПУ» в осеннем семестре 2023 г. по направлениям «Экономика» и «Менеджмент». Также ожидается участие армянских коллег в программном и научном комитетах, а также выступление с докладами на ежегодной конференции ИПМЭиТ «Глобальные вызовы цифровой трансформации рынков: современная парадигма сотрудничества» (28-29 сентября 2023 г.).



Совместно с кафедрой управления и бизнеса РАУ будет подготовлен учебник со сборником кейсов по основным проблемам управления. На осень 2023 года запланирован ознакомительный визит в РАУ магистров СПбПУ, обучающихся по программе «Энергетический менеджмент». Ирина Петросян выступила с инициативой по участию ведущих профессоров ИПМЭиТ в Специализированном совете ВАК РА по экономическим наукам при Российско-Армянском университете; на ближайшем заседании совета ИПМЭиТ будут рассмотрены кандидатуры для включения в диссовет РАУ. Также, на сентябрь 2023 года запланированы взаимные рабочие визиты представителей кафедр РАУ и высших школ ИПМЭиТ.

«Сотрудничество Института с Российско-Армянским университетом началось в марте этого года. Была создана рабочая группа для реализации комплекса мероприятий совместно с кафедрами РАУ и запланированы мероприятия по академической мобильности студентов и преподавателей, реализации программ ДПО. Договорились о взаимном участии в конференциях, уже ведется работа над коллективной монографией. В мае коллеги приняли участие в учебно-методической конференции в Ереване. Взаимные интересы сторон, четкое понимание совместной деятельности и готовность незамедлительно приступить к реализации конкретных задач, вне всякого сомнения приведут к успешным результатам», — прокомментировал итоги встречи директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

В завершении визита проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев передал своему коллеге из РАУ официальное приглашение от ректора СПбПУ Андрея Рудского ректору РАУ Эдварду Сандояну посетить Политехнический университет. Ожидается, что делегация РАУ приедет в Политех в сентябре этого года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI