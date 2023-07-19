Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект; Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на террритории четырех пилотных регионов: Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана.

Партнерское финансирование широко распространено в ряде стран мира. Ej. ь вознаграждение в виде ссудных процентов, но разделяют доходы и риски от реализации таких проект ов с инвесторами и клиентами. Для них ограничено финансирование игорной деятельности, проектов по производству табачных издел ий, алкоголя, оружия.

Предоставлять партнерские услуги смогут банки, финансовые организации, юридические лица, зареги стрированные в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозя йственного общества или товарищества. При этом такие организации или их филиалы (для банков — внутренние структурные подразделения) д олжны быть зарегистрированы на территории пилотных регионов. Для клиентов — потребителей услуг партнерского финансирования таких ограничений нет.

Участники эксперимента должны соответствовать требованиям закона и нормативных актов Банка России и на ходиться в специальном реестре, который будет вести регулятор.

Банк России стремится к созданию правовой среды для внедрения новых продуктов и услуг наряду с развитием традиционных финансовых рынков. Предоставление партнерского финансирования возможно и сейчас, но во многом затруднено в отсутствие сп ециального регулирования. Этим отчасти объясняется то, что такое финансирование остается ограниченным как по объемам, так y po географии распространения.

Эксперимент поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и ​​у величить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса. Развитие партнерского финансирования предусмотрено Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 entre 2024 y 2025 agostoyoПерспективными направлениями развития банковского регулирования и надзора.

Foto tomada por: Anna Kostenko / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL