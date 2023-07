О Москве-реке: какую роль главная водная артерия города играет в жизни современной столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

19 июля в столице отмечается День Москвы-реки. Главная водная артерия города берет начало на границе Смоленской и Московской областей и впадает в Оку в подмосковной Коломне. Ока, в свою очередь, несет свои воды в Волгу, а Волга — в Каспийское море.

Длина реки — 473 километра, а в пределах города — 80 километров. Ширина в черте столицы варьируется от 120 до 200 метров, самая узкая часть находится возле Кремля, а самая широкая — вблизи Лужников. Глубина местами доходит до 14 метров.

По последним данным исследователей, свое нынешнее русло Москва-река заняла около 12 тысяч лет назад. Примерно тогда же появились первые стоянки каменного века, обнаруженные на ее берегах. Поселения вятичей на берегах Москвы-реки были основаны примерно в VIII веке, а к 1147 году относится первое упоминание о крепости на слиянии рек Москвы и Неглинной.

В День Москвы-реки рассказываем о том, как заботятся о главной водной артерии города, а также о новых транспортных нововведениях.

Поддержание чистоты и благоустройство

В наши дни о Москве-реке заботятся специалисты комплекса городского хозяйства самых разных профессий. Так, уникальный коммунальный флот предприятия «Мосводосток» отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда. С открытием навигации они ежедневно убирают мусор и иловый осадок. Есть в парке Мосводостока и ледоколы, их основная задача — в зимнее время сохранять Москву-реку проходимой и доступной для технических, коммунальных и экстренных судов городских служб и спасателей.

Государственное бюджетное учреждение «Гормост» содержит в порядке столичные набережные, причалы и мосты. В прошлом году специалисты провели масштабные гидротехнические работы по углублению дна трех причалов и очистке еще 33, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала. В этом году углубили дно шести причалов и очистили 11. Кроме того, отремонтируют более 190 тысяч погонных метров швов гранитной облицовки Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Якиманской, Болотной и других набережных. Уже капитально отремонтировали Краснопресненскую и Павелецкую набережные, привели в порядок причальную стенку и укрепили дно акватории Южного речного вокзала.

Департамент капитального ремонта преображает берега Москвы-реки: за последние годы обновили 40 набережных общей протяженностью свыше 65 километров. Маршруты вдоль берегов становятся комфортнее: появляются пешеходные зоны, смотровые площадки, велодорожки, скамейки, новые деревья и кустарники. Сегодня набережные — любимое место горожан для прогулок, занятий спортом и отдыха.

За последние годы реконструировали два крупнейших речных порта столицы — Северный и Южный речные вокзалы. В 2020-м максимально воссоздали исторический облик парка и набережной Северного речного вокзала. Отреставрировали скульптуры, ограду вдоль Ленинградского шоссе и восстановили с нуля два исторических фонтана, создали один новый, привели в порядок все 17 причалов (некоторые из них являются объектами культурного наследия). Специалисты провели озеленение, обустроили современные спортивные и детские игровые зоны. Москве вернули звание порта пяти морей.

К началу навигации 2023 года после реконструкции заработал Южный речной вокзал. В рамках первого этапа благоустройства привели в порядок часть набережной, разместили там павильон посадки на суда, лавочки и клумбы. Пространство перед зданием вокзала замостили гранитной плиткой, также высадили деревья, сделали современное освещение, установили автобусную остановку и оборудовали удобный пешеходный переход к парку развлечений «Остров мечты». Кроме того, специалисты очистили акваторию Москвы-реки и углубили швартовую зону. В рамках второго этапа проводятся работы по благоустройству набережной и прилегающей к Южному речному вокзалу территории. Полностью завершить работы планируют к сентябрю.

Сергей Собянин открыл обновленный Южный речной вокзалНа набережной Южного речного вокзала выполнено более половины работ по монтажу павильонов

Состояние воды контролируют специалисты предприятия «Мосэкомониторинг» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Регулярный лабораторный анализ проб воды проводится по 40 показателям. На выходе Москвы-реки из города, в районе Бесединского моста, работает автоматическая станция контроля загрязнения воды. Она в режиме реального времени измеряет девять основных физико-химических показателей и уровень воды.

А безопасность горожан в зонах у воды обеспечивают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Всего на Москве-реке работает 15 поисково-спасательных станций и пожарно-спасательная станция «Павелецкая». Спасатели патрулируют берега и пешком: беседуют с отдыхающими, напоминая им правила безопасности, следят за тем, чтобы дети не проводили время у реки без сопровождения взрослых.

«Московская кругосветка»: в путешествие по реке

В этом году сезон речной навигации в Москве открылся 29 апреля. Пассажиры могут отправиться в речное путешествие в 30 крупных городов и исторических центров страны от Южного и Северного речных вокзалов. С момента открытия навигации их причалы приняли и отправили свыше 900 теплоходов, которые перевезли почти 150 тысяч пассажиров.

С Южного речного вокзала теплоходы отправляются в Нижний Новгород, Рязань, Муром, Коломну и другие города.

Жемчужина этого сезона — маршрут «Московская кругосветка», или «Московское золотое кольцо». Жители и гости столицы могут посетить на теплоходе Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Кинешму, Углич, Константиново, Рязань, Касимов, Муром и Павлово. Маршрут начинается на Северном речном вокзале и заканчивается на Южном речном вокзале, теплоход идет по Оке, Волге и Москве-реке.

Ожидается, что в этом сезоне причалы Северного и Южного речных вокзалов примут и отправят более двух тысяч теплоходов.

Новые маршруты и современные электросуда

В 2023 году столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры добавил в маршрутную сеть 10 новых экскурсионных прогулок. У каждого маршрута теперь свой цвет на единой схеме и расписание. Вместе с тем для удобства пассажиров разработали единую систему навигации на причалах и набережных. Совершить прогулку теперь можно быстрее, также появилась возможность прокатиться на речном трамвайчике вверх и вниз по течению, чего не было ранее. Проложили два маршрута от Южного речного вокзала, а новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы стал причал Лужники — Центральный. Теплоходы отходят от причалов каждые 15 минут.

С помощью билетного сервиса «Суда сюда!» жители и гости столицы могут выбирать маршруты для речных прогулок, ориентируясь по ближайшим причалам, времени отправления, стоимости и другим параметрам. Для детей до семи лет поездки на большинстве маршрутов бесплатные. Пассажир покупает билет на сайте и получает его на электронную почту с QR-кодом. На билете указана вся необходимая информация. Также есть возможность приобрести билеты на борту судна (при наличии свободных мест), расплатившись картой «Тройка», банковской картой или наличными.

В 2022 году Центр организации дорожного движения (ЦОДД) взял под контроль акваторию Москвы. Для судовладельцев запустили электронную платформу, которая представляет собой систему подачи заявок и документов. Для удобства и безопасности пассажиров на причалах изменили навигацию: там появились информационные стелы, карты маршрутов, а также открылись зоны ожидания. Чтобы следить за акваторией, создали новые службы: речной ситуационный центр, водный патруль ЦОДД, береговой ЦОДД, службу по работе с пассажирами на причалах.

Каждый день на причалах работают более 20 человек. Они информируют пассажиров о рейсах, маршрутах и времени отправления судов, работают с очередями, помогают при посадке, связываются с дежурными службами города в случае возникновения внештатных ситуаций. В дальнейшем таких сотрудников станет больше.

В приложении «Московский транспорт» добавили новый функционал: поиск причалов, отслеживание судов, расписание и покупку билетов. Все это сделало речные перевозки такими же безопасными, простыми и комфортными, как и поездки на городском транспорте.

В этом году на Москве-реке начали ходить первые электросуда в формате регулярного речного транспорта. 20 июня этого года Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый в мире круглогодичный регулярный речной маршрут электротранспорта. Движение инновационного транспорта запустили между причалами Киевский и Сердце Столицы. Пока работает шесть причалов-остановок. Другие начнут действовать по мере готовности инфраструктуры.

Новый вид транспорта уже пользуется большим спросом у жителей и гостей столицы. За первые две недели работы электросуда перевезли 22 тысячи человек. Восемь тысяч из них — в первые дни бесплатного проезда.

Все электросуда — российского производства. Каждое из них вмещает до 50 пассажиров, там есть специальные места для маломобильных граждан, информационные экраны, USB-разъемы для зарядки телефонов. Предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов. Электросуда полностью экологичны и не загрязняют воздух и экосистему реки — у них нулевой уровень выбросов вредных веществ. Кроме того, они заряжаются от плавучих причалов, что безопасно для пассажиров и экологии.

