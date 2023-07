Онлайн-курс «Мой успешный образ себя» открывается в «Технограде»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начинается регистрация на новый онлайн-курс «Мой успешный образ себя» центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Слушатели улучшат свои навыки самопрезентации, научатся создавать правильное впечатление о себе и закреплять этот образ в глазах собеседника. Зарегистрироваться можно на сайте.

Первый вебинар состоится 22 июля. Он будет посвящен разбору основных психотипов человека. Слушатели узнают, на что обращать внимание, чтобы определить тип личности, а также о секретах подстройки под собеседника, которые пригодятся им в процессе общения.

На занятии 25 июля участников научат задавать правильные вопросы, чтобы распознать неискренность в разговоре с собеседником. Кроме того, специалист расскажет, по каким маркерам можно определять ложь.

На третьем вебинаре, который состоится 29 июля, слушатели узнают, как произвести благоприятное впечатление на собеседника на первой встрече и успешно позиционировать себя.

1 августа пройдет четвертый вебинар, на котором рассмотрят разнообразные техники переговоров и правила их применения. Слушатели овладеют секретами эффективного диалога, освоят вербальные и невербальные способы общения и научатся быстро устанавливать контакт с собеседником.

Курс прочитает Юлия Елизарова, клинический психолог, профайлер, полиграфолог, спикер российского общества «Знание», тренер центра развития карьеры «Техноград».

Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ. Она предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры — одно из направлений деятельности «Технограда». Его специалисты помогают в карьерном планировании, обучении и поиске призвания.

