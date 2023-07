Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак появятся в районе Ивановское

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское на востоке Москвы.

Ранее эта территория представляла собой пустырь с протоптанными дорожками от жилых домов к пешеходному переходу через МКАД в сторону Реутова. После благоустройства маршрут от Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров станет комфортным и безопасным — здесь проложат удобные дорожки, проведут современное освещение, поставят лавочки и урны, а также приведут в порядок газон.

Кроме того, специалисты обновят две существующие площадки для выгула собак (напротив дома 14, корпуса 1 и дома 4, корпуса 3 на улице Сталеваров) и сделают еще две (напротив дома 10, корпуса 1).

Завершить работы планируется к сентябрю.

С 2011 года в Москве благоустроено более 500 улиц, переулков и площадей, удобных для пешеходов. Специалисты комплекса городского хозяйства расширяют тротуары, обновляют их покрытие, обустраивают пешеходные зоны, сохраняя при этом транзитную функцию улиц. Так в столице появляются комфортные общественные пространства с хорошим освещением, удобной навигацией, лавочками, урнами и зелеными насаждениями.

Для пассажиров общественного транспорта оборудуют современные остановки, для автомобилистов — парковки. Некоторые улицы или их участки становятся полностью пешеходными.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI