Новое мобильное приложение «Мой id» обеспечит быстрый доступ к данным документов

В Москве разработали новое мобильное приложение «Мой id», благодаря которому у жителей есть возможность оперативно просматривать данные своих документов. Оно упрощает заполнение бланков и онлайн-форм, позволяет быстро делиться нужной информацией, а также использовать цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг. Скачать «Мой id» можно во всех популярных магазинах приложений.

Воспользоваться им может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru: достаточно авторизоваться в приложении с помощью своей учетной записи. После этого «Мой id» синхронизируется с городскими информационными системами и подтянет сведения о документах, которые человек ранее указывал в своем личном кабинете или при получении госуслуг.

В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что в приложении уже доступны данные девяти документов. Это сведения, содержащиеся не только в удостоверяющих личность документах, таких как российский и зарубежный паспорта, но и данные московских идентификаторов, например карты москвича, единого читательского билета. Их удобно использовать в повседневной жизни, в том числе при заполнении различных онлайн-форм или покупке билетов. Сведения о некоторых документах доступны в виде штрихкода, по которому можно получать услуги в городских учреждениях. Так, штрихкод читательского билета дает возможность брать книги в городских читальнях, а также бронировать и продлевать срок их возврата в сервисе «Библиотеки Москвы», карты москвича — получать скидки в 7,5 тысячи магазинов в Москве и Московской области.

Кроме того, в приложении содержатся данные СНИЛС, полиса ОМС, водительского удостоверения, ИНН, а также и сведения о питомцах.

При этом электронную копию паспорта или водительского удостоверения в «Мой id» в настоящий момент нельзя использовать в качестве официального документа, удостоверяющего личность. В перспективе пользователям станут доступны и другие документы и сведения, которые можно будет применять в цифровом виде для получения различных городских сервисов и услуг.

В настройках пользователь может сам указать, какие документы он хочет использовать в приложении, а какие нет. Если какие-либо документы не указаны в профиле, а человек хочет, чтобы они отображались, система предложит ему перейти на mos.ru и заполнить необходимые сведения.

В приложении доступно два формата отображения данных: карточки-виджеты и список, оба можно персонализировать.

Вся информация, которую использует приложение, хранится в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями регулятора в сфере информационной безопасности. На телефоне пользователя эти данные не хранятся. Также в приложении можно установить ПИН-код доступа: это обезопасит в случае, если телефон окажется в руках посторонних людей.

Приложение развивает Департамент информационных технологий города Москвы совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Больше информации о полезных городских приложениях — на специальной странице

