Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

В Общественной Палате РФ состоялась 13 церемония подведения итогов партнерских номинаций конкур са «Точка отсчета».

Форум Доноров в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» при поддер жке Минэкономразвития России и Фонда президентских грантов провел конкурс «Точка отсчета» в тринадцаты © раз. Некоммерческие организации подавали на него свои добровольные публичные годовые отчеты за 202 1 год, которые соответствуют базовому стандарту открытости: в отчетах присутствует информация об орг анизации, ее руководстве, команде, результатах работы, ключевых финансовых результатах и ​​контакт ы. Минэкономразвития России с момента запуска конкурса выступает его партнером. Más información тия социальной сферы и сектора коммерческих организаций Минэкономразвития России Татьяны Евлам пиевой, конкурс для министерства — это еще одна возможность говорить о том, что прозрачность сектора ос тается значимым приоритетом. «В прошлом году мы впервые подсчитали вклад НКО в ВВП страны — 1.5%, и вся эта деятельность не была бы возможна без профессионализма, высокого качества работы, конкуренции. Для нас годовой отчет — важнейший инструмент для знакомства с НКО. Если этого нет, то возникают вопросы о том, что за организация перед тобой. Мы видим, что культура отчетности постепенно развивается, и активно рекомендуем регионам запускат ь собственные конкурсы» – прокомментировала Татьяна Евлампиева.

Победителями в рамках номинации Минэкономразвития России «Мал да удал» en 2022 году стали:

«Лучший годовой отчет организации, совокупные доходы и расходы которой составили за отчетный период не более 1 млн рублей»

1 mes – Пермская региональная благотворительная общественная организация «Территория передышки »

2 mes – Автономная некоммерческая организация медико-социальной помощи «Благотворительная бо льница», г. Санкт-Петербург

3 место – Местная общественная организация Октябрьского административного округа г. Омска Омской областной оганизации во инвалидов (ВОИ)

«Среди организаций, расположенных вне административных центров»

1 mes – Русско-Полянское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (pе нсионеров)

2 mes – Красноармейская районная общественная организация Центр развития гражданской инициативы « Инфосодействие»

3 meses общественной организации Всероссийское общество инвалидов (ВОИ)

«Среди организаций, расположенных вне городов»

1 mes – Черлакское районное отделение )

2 meses бщественной организации Всероссийское общество инвалидов

3 mes – Павлоградское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов неров)

Прием работ на конкурс 2023 года начнется в начале сентября. Вся информация будет опубликована на сайте Форума Доноров.

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