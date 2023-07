На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе расскажут о метанавыках человека будущего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Какими навыками должен обладать человек будущего, как не бояться меняющихся тенденций и оставаться востребованным на рынке труда? Ответы на эти вопросы в интерактивном формате получат посетители зоны образования и карьеры Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Она будет работать с 1 августа по 10 сентября ежедневно с 09:00 до 22:00.

На площадке гости форума познакомятся с семью основными метанавыками человека будущего. Это критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативность, адаптивность, креативность, цифровая и функциональная грамотность. Такие навыки позволят человеку гибко реагировать на постоянно меняющуюся реальность.

Центральным объектом площадки станет интерактивное дерево. Его корни и ствол символизируют фундаментальные навыки и знания, полученные в школах, колледжах или вузах. Вокруг него разместятся инсталляции с тестами-заданиями. Каждый тест посвящен одному из семи метанавыков, которые уже сегодня помогают развивать детям в столичных школах. По результатам выполнения заданий посетители смогут в интерактивном формате детально познакомиться с каждым из метавыков и узнать, какой из них стоит прокачать для самого себя.

Например, в зоне эмоционального интеллекта будет размещен большой круг эмоций с экраном посередине. На нем покажут фотографии, на которых знаменитые актеры, комики, блогеры выражают какую-либо яркую эмоцию. Гостям предложат сопоставить снимки с аудиорассказами об интересных фактах, связанных с Москвой, в исполнении известных деятелей науки, культуры и даже нейросети. Если эмоция, выраженная человеком на фото, в аудио совпадет с той, которую гость выбрал вручную на специальном круге, откроется полезная информация о том, как на практике в столичном образовании помогают развивать эмоциональный интеллект. А в зоне «Коммуникативность» искусственный интеллект проанализирует по аудиозаписи голос гостя по множеству параметров, включая чистоту речи и эмоциональность, и даст рекомендации по развитию речевых навыков.

В зоне «Цифровая грамотность» посетители окажутся в абстрактном информационном пространстве. Здесь с помощью сенсорного экрана за 60 или 90 секунд необходимо будет проверить информацию на подлинность, найти файлы или письма с вирусами.

Выполнив все задания, посетители смогут лучше понять, что такое метанавыки и для чего необходимо их развивать.

