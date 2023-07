На Московском нефтеперерабатывающем заводе построили автоматизированный терминал для железнодорожной отгрузки топлива

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) построили автоматизированный терминал, благодаря которому увеличится эффективность и экологичность процессов для железнодорожной отгрузки топлива. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«На Московском нефтеперерабатывающем заводе продолжается масштабная модернизация. Сейчас она находится на заключительном этапе, и планируется, что к 2025 году будет полностью завершена. Так, например, недавно на предприятии закончили строительство терминала для отгрузки топлива через железнодорожный транспорт. Он оборудован новейшими комплексами противоаварийной и противопожарной защиты, а также современными технологиями, которые в три раза повысят показатели экологической эффективности и обеспечат герметичную отгрузку топлива. Планируется, что ежесуточно комплекс сможет наполнять более 100 вагонов-цистерн. Новый терминал позволит повысить надежность снабжения рынка топливом», — рассказал Владислав Овчинский.

Полностью герметичная установка оборудована устройством улавливания паров, которое возвращает их в производство и исключает воздействие на атмосферу. Точность при наполнении цистерн обеспечивает автоматическая система взвешивания, которая непрерывно контролирует весь процесс.

Строительство терминала — это еще один этап комплексной модернизации предприятия, благодаря которой завод станет самым чистым и современным нефтеперерабатывающим предприятием в Европе. Уже сейчас воздействие на окружающую среду сокращено в четыре раза.

«Предприятие последовательно обновляет производство в рамках программы модернизации. При строительстве новых современных установок мы применяем технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду и максимальное обеспечение промышленной безопасности. Все эти решения, примененные в новом комплексе, позволяют сделать отгрузку нефтепродуктов еще безопаснее и экологичнее», — подчеркнул генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

Завод включен в единую систему экологического мониторинга Москвы. На основных установках предприятия действуют автоматизированные системы контроля выбросов в атмосферу. Автоматические станции наблюдения за состоянием воздуха, включенные в систему столичного экомониторинга, также установлены на прилегающих жилых территориях. Данные станций передаются в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы круглосуточно в режиме онлайн и публикуются в открытом доступе на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Заключение о соответствии нового терминала требованиям технических регламентов выдал Ростехнадзор. Как отметил руководитель его Межрегионального технологического управления Алексей Курбатов, терминал отгрузки топлива отвечает всем требованиям промышленной безопасности, а также улучшает экологическую ситуацию на прилегающих к предприятию территориях.

Ранее на заводе ввели в эксплуатацию автоматизированный терминал отгрузки топлива для автомобильного транспорта, который повысил скорость работы в четыре раза.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

На Московском нефтеперерабатывающем заводе началась модернизация нефтехранилищаОтечественное оборудование позволит повысить эффективность производительности на МНПЗ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI