Московским предпринимателям помогут подобрать варианты адресного финансирования

Поиск подходящих мер финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства в Москве стал еще проще. Теперь представители столичного бизнеса могут получить рекомендации по привлечению средств в рамках персональной консультации, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Консультации будут полезны как действующим, так и новым компаниям и индивидуальным предпринимателям. Профильные специалисты помогут адресно подобрать меры поддержки и составят четкий алгоритм действий для их получения», — рассказала Наталья Сергунина.

Актуальную информацию об источниках финансирования для конкретных видов деятельности предоставят эксперты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Заявки принимают на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru.

Как рассказали в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития, в 2022 году городские субсидии и гранты получили 2,9 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, льготные кредиты оформили порядка восьми тысяч, поручительством Московского гарантийного фонда воспользовались 2,7 тысячи предприятий.

В этом году Правительство Москвы подготовило новые меры поддержки. Среди них кредиты по сниженной ставке для стартапов и технологических компаний и займы под залог интеллектуальной собственности. Подробнее узнать о них можно, задав вопрос на сайте или по телефону МБМ: +7 495 225-14-14.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно воспользоваться ими.

