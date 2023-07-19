Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Закон( ПСК) или займа и навязывания дополнительных платных услуг. Он поможет заемщику точнее понять объем своих расходов и упростит выбор наилучшего предлож ения.

Так, расширяется перечень платежей заемщика, которые банки и микрофинансовые организации должны включать в расчет ПСК. Закон относит к ним не только платежи, предусмотренные в кредитном договоре, но и другие, от которых фактически зависят условия кредита — ставка, срок и так далее. Verificar яется сам заемщик, или страховки автомобиля, выступающего залогом по кредиту.

По общему правилу ПСК будет рассчитываться исходя из максимально возможной суммы плат ежей, если они зависят от поведения заемщика, например от оплаты каких-либо услуг или соблюдени я определенных условий. Из этого правила предусмотрены исключения. Так, по кредитным картам заемщик увидит две ПСК: с учетом минимальной и максимальной ставки. Как правило, они применяются в зависимости от того, использует владелец карту для покупок или для снятия наличных.

Снижае Podría риск навevзываниís дополнительных услг раширijo воззности отататьс о. Кредитор будет обязан направить заемщику уведомление с перечнем услуг, на которые клиент дал согласие, и предельным сроком для отказа. Этот срок увеличивается более чем в два раза: с 14 de 30 de enero. Услуги, не связанные с кредитом, но проданные вместе с ним, должны оформляться отдельным за явлением. Правила возврата денег за ненужные услуги распространяются также на товары и работы.

Подпадает под запрет недобросовестная реклама кредитов и займов, когда кредиторы привлекают клие нтов низкой процентной ставкой, но не акцентируют внимание на условиях ее получения. Чтобы исключить такую ​​практику, за кредитором закрепляется обязанность в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе указывать рядом со ставкой диапазон значений ПСК таким же шрифто м.

Предусматривается, что большинство норм закона вступит в силу через 180 дней после опубликовани я, норма о рекламе — через 90 дней.

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