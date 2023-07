Лаборатория геномной инженерии запускает шестой набор на лабораторный практикум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

29 августа Лаборатория геномной инженерии Центра живых систем МФТИ запускает шестой набор на лабораторный практикум для студентов «Введение в методы молекулярной биологии, генной инженерии и биоинформатики».

Программа посвящена конструированию плазмидных векторов in vitro и получению флуоресцентных бактерий Escherichia coli. Приглашаются студенты 2–4 курсов бакалавриата и специалитета, обучающиеся в МФТИ или другом вузе естественно-научной направленности.

Участники программы освоят базовые методы генной инженерии: ПЦР, электрофорез, молекулярное клонирование, приготовление питательных сред, трансформацию бактериальных клеток, а также поработают с нуклеотидными последовательностями in silico.

Регистрация доступна до 10 августа. Обязательное условие для участия — успешно пройденный курс на платформе Stepik «Биотехнологии: генная инженерия». Подробнее о регистрации, длительности и стоимости курса.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI